„Parcă cineva i-a făcut o injecţie cu anestezic! Greşeli proaste, pasive!“ - CTP a vorbit în detaliu despre Simona Halep şi problemele acesteia

La fileu cu CTP este o emisiune online realizată de Cristi Mândru, în cadrul căreia acesta a stat de vorbă cu CTP despre starea tenisului actual, despre Federer şi Simona Halep. Cristian Tudor Popescu a urmărit ultimul meci al Simonei Halep, cel pierdut cu Johanna Konta la Miami, în care românca a avut o ieşire necontrolată la adresa antrenorului ei, cerându-şi ulterior scuze.

"Eu mă bucur că şi a cerut scuze faţă de Darren Cahill. Faptul că uneori sare calul în relaţiile cu antrenorii e una, dar faptul că nu se uită la ei e un lucru bun, pentru că dac[ faci asta îţi pierzi concentrarea. Urmărindu-i gesturile şi grimasa îţi pierzi concentrarea.



După cum o văzusem în acest an ea avea nevoie de un brânci de încredere. O victorie grea, muncită, cu o adversară incomodă, cum a fost Stosur, şi am crezut că după ce a întors acel meci e posibil să câştige turneul. Mi-am menţinut părerea timp de o oră cu Konta. Şi-a construit victoria cum mă aşteptam, dar ce s-a întâmplat în game-ul ăla nu ştiu. Parcă cineva i-a făcut o injecţie cu anestezic. Dintr-o dată i s-a înceţoşat privirea. Are 26 de ani şi bătălii grele în spate. În momentul în care apare frica de victorie trebuie să o învingi. Greşeala e să aştepţi să greşească adversarul. A servit ca şi cum mâna i-ar fi fost paralizată. Cu 60 km la ora în burta fileului. Au fost lovituri care m-au făcut să încremenesc, am sărit de pe scaun. Greşeli proaste, pasive. Mai bine dai afară decât aşa



La setul trei si după ce am vazut cum vorbea cu Darren Cahill nu m-am mai uitat la el, ştiam că va pierde. Pe ea o doare orice minge greşită. Asta nu e rău. Dar ea are un deficit de gestionare a momentelor critice dintr-un meci. Cred că ar trebui să lucreze asupra acestei teme. Ea nu are goluri în joc. Cum joci momentul critic, la asta are de lucrat. În meciul cu Johanna Konta trebuia să joace servicii tari şi primul şi al doilea. Mai bine îşi păstra alura si era altfel", a spus CTP.