”Mereu îi spun că e ca un măgar!" Cine e jucătoarea de tenis din România care o caracterizează aşa pe Jelena Ostapenko

În ciuda acestui fapt, Ostapenko şi-a făcut o prietenă chiar printre jucătoarele din România. Aceasta este Sorana Cârstea, alături de care a jucat câteva turnee la dublu.

”Jelena este o fată minunată. Nu ne cunoşteam foarte bine până să jucăm împreună în Asia. Este o persoană foarte veselă. Mereu îi spun că e precum un măgar (n.r. - râde). Este o persoană pe care e bine să o ai prin preajmă. Îmi place jocul ei şi am fost impresionată de modul în care a jucat în Asia. Am pierdut în faţa ei la Beijing, chiar dacă am făcut un meci bun. Ea a fost la un nivel incredibil. Cred că şi ea va fi nr. 1”, a declarat Sorana Cârstea după ce a urcat în optimile turneului de la Linz.