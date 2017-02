Ilie Năstase, îngrijorat fără Simona Halep: ce a spus „Nasty“ despre şansele României contra Belgiei la Fed Cup

Confruntarea cu Belgia poate trimite tricolorele fie la barajul de promovare în Grupa Mondială, acolo unde se află cele mai bune opt echipe ale lumii, fie la barajul de menţinere în Grupa Mondială II.

Un eventual eşec ar duce la cel de-al dolea scenariu şi ar fi un deznodământ trist. România a încercat ani întregi să evadeze din subsolul Fed Cup-ului şi o nouă retrogradare tocmai acum, când Halep e în elita tenisului feminin şi alte trei jucătoare fac parte din Top 100, ar fi o lovitură grea pentru românce.

Din păcate, tocmai Halep, care ar fi fost cel mai bine clasată sportivă din ambele loturi, va rata partidele de la 11 şi 12 februarie la Sala Polivalentă. Rămas fără jucătoarea sa numărul 1, căpitanul nejucător al României, Ilie Năstase, a devenit mai rezervat şi a respins categoric ideea că româncele ar fi favorite.

„România nu e favorită, eu nu mă iau după clasamentul WTA. Nu s-a văzut la Cupa Davis (n.r. – România a pierdut în faţa Belarusului)? Numărul 340 l-a bătut pe 120, aşa că eu nu mai mă iau după clasamente. Belgia are echipă bună, cam toate trei jucătoare sunt bune, au avut rezultate pozitive şi în Australia. Nu mai sunt echipe de Fed Cup fără jucătoare bune. E greu, orice echipă e puternică acum. Dar eu am încredere în amândouă fetele care vor juca la simplu, Monica (n.r. – Niculescu) am înţeles că va juca numai dublu. O să vedem, avem echipă bună“, a afirmat „Nasty“.

Recunoscut drept un tip coleric, Năstase a promis că va fi cuminte, dacă fetele nu-l vor enerva: „Eu o să fiu <<statuie>>. Dacă mi se spune să mă mişc, mă mişc, dacă nu, o să stau pe scaun acolo. Dacă fetele nu-mi dau motive, n-am de ce să mă exteriorizez“.

„Cu un cutremur, aici murim“

România a disputat precedentele două meciuri din Fed Cup, la Cluj, însă acum duelul cu Belgia va avea loc la Bucureşti, la Sala Polivalentă. Ilie Năstase nu e entuziasmat de acest lucru. „Cred că o să fie plină sala. Mă gândeam că ar fi fost frumos să avem o sală cu 15.000 de locuri. Noi în Bucureşti nu reuşim să construim nimic. Sala asta e mai bătrână decât mine, cred că are aproape 71 de ani. Doamne fereşte, dacă vine un cutremur, aici murim“, a completat fostul lider ATP.

Toate fetele sunt în top şi ştiu ce au de făcut. Cred că va fi bine şi România o să câştige. Simona Halep locul 4 WTA

Componenţa loturilor





*România – Begu (29 WTA, 125 la dublu), Niculescu (36 WTA, 19 la dublu), Cârstea (62 WTA), Ţig (106 WTA)





*Belgia – Wickmayer (60 WTA), Flipkens (74 WTA, 85 la dublu), Mertens (83 WTA, 91 la dublu), Zanevska (123 WTA)