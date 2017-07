Halep la Wimbledon: ce şanse are Simona de a ajunge pe locul 1 mondial după al treilea Grand Slam al anului

După rezultatele din ultimele săptămâni, diferenţa de puncte între primele trei clasate s-a redus.





Cel mai mult de câştigat a avut Karolina Pliskova. Cehoaica a luat trofeul în weekend la Eastbourne (a trecut de Wozniacki în finală, scor 6-4, 6-4), acolo unde Halep şi Kerber au ieşit în sferturi. Dacă Simona ar fi ajuns în semifinale, ea ar fi abordat Wimbledon 2017 din postura de ocupanta locului 1 în lume. Aşa însă, clasamentul virtual WTA arată aşa:





1. Kerber 7.035 puncte

2. Halep 6.920p

3. Pliskova 6.855p





Dintre cele trei, cele mai bune şanse de a ajunge pe locul 1 mondial după Wimbledon le are Pliskova. Asta deoarece, ea are de apărat cele mai puţine puncte la All-England Club. În 2016, cehoaica s-a oprit în turul II, aşa că are de apărat doar 70 de puncte.





Prin comparaţie, Halep, eliminată în sferturi, a adunat 430 de puncte în 2016, iar Kerber, finalistă, 1.300 de puncte.