FOTO VIDEO Halep s-a întors în România: Am crezut cu disperare că pot să câştig. Sfatul meu pentru aceşti copii care mă iubesc e să nu renunţe niciodată

GALERIE FOTO

Simona Halep a fost primită la Salonul Oficial al Aeroportului Henri Coandă, acolo unde a păşit pe covorul roşu, la ora 16.50, în aplauzele celor care au aşteptat-o la sosirea în ţară.

La sosirea liderului WTA s-au acreditat aproape 100 de ziarişti.

Federaţia Română de Tenis e reprezentată la eveniment de preşedintele George Cosac. De asemenea, Mihai Covaliu, preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv (COSR) s-a dus şi el la aeroport.

Diseară, de la ora 20.00, Halep le va prezenta românilor trofeul de la Roland Garros la Arena Naţională!

Până atunci, Halep a făcut următoarele declaraţii:

*Mă bucur că văd aşa de mulţi oameni aici şi ne bucurăm de acest trofeu. Tot ce a fost greu se cam uită, atunci când ai o asemenea succes. Am avut o atmosferă deosebită în finală datorită fanilor. Cred că, peste tot, sunt jucătoarea cu cei mai mulţi suporteri. Sunt bucuroasă că am reuşit acest rezultat. Acest trofeu e şi al României, aici m-am născut, aici am crescut şi vă mulţumesc pentru această primire deosebită.

*Darren mi-a spus că trebuie să câştig finala. Finalele precedente au fost ratate din cauza emoţiilor, nu eram convinsă că pot să câştig. Domnul Ţiriac mi-a spus că de mult trebuia să fi câştigat un Grand Slam. Nu prea am dorimt după meciul de sâmbătă, doar trei ore.

*Abia astăzi dimineaţa, am început să simt bucuria câştigării trofeului.

*Nu se opreşte cariera mea aici. O să visez la mai multe trofee de acest gen.

*Am crezut cu disperare că pot să câştig un Grand Slam. Sfatul meu pentru aceşti copii care mă iubesc e să nu renunţe niciodată.

*Când s-a cântat imnul României la Roland Garros a fost cel mai emoţionant moment al carierei mele. Mi-au dat lacrimile. Le mulţumesc fanilor care m-au susţinut şi la 2-0 pentru Stephens în setul doi.

*Am primit multe mesaje şi fiecare e special şi are ceva deosebit în el.

*Vreau să am copii, dar momentan vreau să joc tenis. Mai ales că acest moment mi-a dat energie suplimentară. Şi vreau să visăm împreună la un alt Grand Slam!

*Mereu m-am gândit la o medallie olimpică pentru România. Am jucat la Londra în 2012 şi a fost ceva deosebit. Mă voi duce şi la 2020, dacă voi fi sănătoasă.

*Nu mă simt foarte obosită. Am fost bine pregătită fizic pentru acest turneu. Îmi iau câteva zile de vacanţă şi apoi pe iarbă.

*O să merg şi o să mă văd cu familia, cu prietenii.

*Sper ca acest trofeu să aibă o greutate şi să avem o arenă frumoasă în România, acolo unde să joc si eu. Iar cei mici să crească într-un mediu sănătos.

*E foarte plăcut să fiu cel mai iubit român în momentul de faţă. N-a fost uşor să-mi păstrez calmul în finală.

*Când am câştigat ultimul punct, am simţit o greutate în picioare. Şi am simţit nevoia să schimb privirea cu toţi oamenii care au fost alături de mine.

*A fost foarte plăcut să văd că adversarele mele s-au bucurat pentru mine. Mereu am spus că în circuit suntem o familie. Vreau să le mulţumesc. Şi fetele din România mi-au scris. Vreau să le mulţumesc. Petra Kvitova a fost prima care a vorbit cu mine. Serena Williams n-are numărul meu, dar l-a contactat pe Darren Cahill. Cu Şarapova nu m-am văzut. Nu ne-am intersectat (râde). Şi unchiul lui Nadal m-a felicitat. N-am văzut ce a spus însuşi Nadal despre mine, dar e un băiat deosebit şi cuvintele sunt prea mici pentru el.

*Am învăţat cum să fiu la cel mai înalt nivel, atunci când sunt sub presiune. Nu pot să spun că a fost o presiune negativă din partea românilor. Ca şi ei, şi eu am aşteptat acest trofeu. Tot ce s-a transmis vreau să o iau pe partea pozitivă. Şi publicul francez a fost foarte aproape de mine.

*Cele trei finale pierdute m-au ajutat să câştig sâmbătă. La 2-0 în setul doi, mi-am adus de finala de anul trecut şi mi-am zis că, dacă altcineva a întors scorul cu mine, atunci şi eu pot să întorc scorul în meciul cu Stephens.