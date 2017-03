Halep va evolua, în noaptea de luni spre marţi, în optimi de finală la Miami Open

"Sunt foarte mulţumită, am jucat cel mai bun tenis din acest an. Sunt foarte fericită şi mă bucur de fiecare moment petrecut aici. Vă mulţumesc pentru că aţi venit. Nu mă aşteptam la atât de multă lume şi vă mulţumesc. Am vrut să fiu foarte agresivă, să stau aproape de linie, să iau mingile repede, să o fac pe adversară să se mişte. Serviciul a fost destul de bun astăzi, totul mi-a mers bine. M-am simţit uşoară pe teren şi am putut să alerg, nu ştiu cum să zic, mult", a declarat Halep, la interviul după partida care s-a disputat pe arena centrală, de peste 13,000 de locuri, de la Crandon Park.

În ceea ce priveşte meciul cu fosta câştigătoare a US Open Samantha Stosur, Halep a spus că ştie cum să evoleze împotriva sportivei australiene. "Va fi cu siguranţă un meci foarte greu. O cunosc pe Sam destul de bine şi ştiu că va fi foarte dificil, dar ştiu cum să joc împotriva ei. O să fie o mare provocare pentru mine, vin după o pauză, astfel că nu am nimic de pierdut. Vreau doar să mă bucur şi să dau totul, ca azi", a afirmat ea.

Jucătoarea de tenis Simona Halep, locul 5 WTA şi cap de serie numărul 3, va evolua, în noaptea de luni spre marţi, în jurul orei 02.00, cu sportiva Samantha Stosur din Australia, favorită 14 şi poziţia 19 în ierarhia mondială, în optimi de finală la Miami Open.

Această partidă este a cincea, ultima, pe terenul 1. Primul meci, Lucie Safarova - Dominka Cibulkova, începe luni, la ora 18.00. Apoi, va urma o întâlnire de pe tabloul masculin. Imediat după această întâlnire, pe acelaşi teren, vor evolua Mirjana Lucici-Baroni şi Bethanie Mattek-Sands, a relatat News.ro. Înaintea meciului Simonei Halep mai este programată partida Johanna Konta - Lara Arruabarrena. În primul meci de pe terenul 2, de la ora 18.00, perechea Horia Tecău/Jean-Julien Rojer (România/Olanda) va întâlni cuplul Lukasz Kubot/Marcelo Melo (Polonia/Brazilia), cap de serie numărul 6, în turul doi al probei de dublu.