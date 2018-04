FOTO Cum a râs Mutu de înfrângerea lui Lupescu. Fotografia postată de fostul internaţional a făcut ravagii pe internet

Mutu a fost ieri la FRF, unde au avut loc alegeri, şi l-a susţinut pe Răzvan Burleanu, iar la final a comentat victoria acestuia şi înfrângerea lui Ionuţ Lupescu:

"Cred că Ionuţ Lupescu are alură de preşedinte, probabil are şi pregătire de preşedinte, dar ori a venit prea târziu, pentru că nu se ştia până acum două luni de Ionuţ Lupescu, doar de alţi candidaţi, poate şi echipa cu care s-a prezentat, nu-mi dau seama. Dar el trebuie să o ia ca pe un eşec extraordinar, trebuie să fie ce e, să se pregătească, cine ştie? Poate pe viitor se vor schimba lucrurile.Dar pentru ceilalţi, pentru Mircea Lucescu, nu se schimbă nimic, pentru Cristi Chivu, probabil va rămâne observator la UEFA şi în rest nu ştiu. Eu mă bucur că a reuşit o echipă de profesionişti să-şi menţină poziţia. Credeţi-mă că eu nu susţineam un om dacă nu vedeam profesionalism desăvârşit şi chiar şi în momente foarte grele, mai ales cu atacul media din ultima vreme, ei au rămas în aceeaşi barcă. A fost riscant, dar am crezut într-un om care face bine fotbalului românesc", a spus Mutu la”Digi Sport Special”.

El a postat apoi pe contul său de instagram fotografia de mai jos: