13 meciuri a jucat FCSB împotriva cluburilor italiene în Cupele Europene, toate când încă se numea Steaua. Nu a reuşit nicio victorie, cu 5 egaluri şi 8 înfrângeri. Mai mult, a reuşit să înscrie într-un singur meci – cel de tristă amintire cu Napoli, din grupele Europa League 2010. Roş-albaştrii au condus cu 3-0 după un sfert de oră dar meciul s-a terminat 3-3, fiind egalaţi în minutul 98. Returul a fost pierdut tot în prelungiri, 1-0, iar Steaua a pierdut în acel moment calificarea în primăvara europeană.

Cel mai important meci cu o echipă italiană a avut loc în 1989, cu AC Milan, în finala Cupei Campionilor. După un parcurs excelent în care au eliminat Spartak Moscova, Goteborg şi Galatasaray, Steaua a pierdut cu 4-0 în faţa marelui Milan al lui Van Basten, Gullit şi Rijkaard.

Din lotul actual, doi jucători au experienţă în Italia: Mihai Bălaşa şi Denis Alibec. Alibec, aflat 5 ani sub contract cu Inter, a jucat de numai două ori pentru ei în Serie A, în timp ce Bălaşa a avut apariţii doar în liga a doua, deşi a fost crescut de AS Roma. În Serie A a fost şi actualul antrenor al roş-albaştrilor. Nicolae Dică a plecat de la Steaua la Cesena în 2008, unde a jucat numai 3 meciuri. Are experienţă şi ca adversar al italienilor, fiind pe teren în perioada „uefantastică” în partide cu Parma şi Sampdoria.

