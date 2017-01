Eliminarea lui Murray, anticipată de un reputat specialist al Eurosport: „Zverev e un tenismen de şcoală veche“

Evoluţia britanicului l-a mirat până şi pe oponentul său. "Sincer, nu ştiu cum am reuşit. Am fost ca într-o comă mică. Nu ştiu cum am reuşit unele puncte. Dar am reuşit. Acest succes extrem de mult pentru mine şi înseamnă foarte mult pentru mine faptul că am toată familia aici, susţinându-mă. Fratele meu (Alexander) mă inspiră pentru că joacă foarte bine şi mă motivează să joc la cel mai bun nivel. Totul pare ireal. Poate să joc cu Roger (în sferturi) ar fi un vis devenit realitate", a spus Zverev, care a avut o ascensiune remarcabilă, în martie 2015 fiind locul 1.067 ATP, iar acum locul 50.

De altfel, reputatul consultant Eurosport, Greg Rusedski, îl vedea pe Murray ajungând din nou în fazele finale ale competiţiei de la Melbourne. "Este un Murray diferit de anul trecut. În ultimele şase luni au fost incredibil. Pe zi ce trece e mai bun. Al doilea serviciu este mai bun. Să nu uităm că Querrey l-a bătut pe Novak Djokovici la Wimbledon, anul trecut. Murray tocmai a demontat un om cu unul dintre cele mai bune servicii. În privinţa meciului cu Zverev, pot spune că palmaresul său împotriva stângacilor este aproape perfect", a spus Greg Rusedski după meciul anterior al britanicului.

Pe de altă parte, Annabel Croft, un alt reputat specialist al Eurosport, îşi manifesta simpatia pentru Mischa Zverev încă de vineri, anticipând parcă faptul că germanul poate realiza surpriza. "Îmi place să-l urmăresc pe Mischa Zverev, un tenismen de şcoală veche. Este foarte inteligent, bun tactician, va încerca să-şi impună atuurile".

"La turneele cele mai mari vrei să joci cel mai bine. Nu a fost aşa acum, dar se mai întâmplă. Am mai înregistrat înfrângeri dure în trecut şi mi-am revenit. Chiar dacă treceam de această fază, pe partea mea de tablou se află Roger şi trei jucători din top zece. Nu exista o siguranţă că voi trece mai departe", a afirmat şi Andy Murray. Tenismanul britanic Andy Murray, liderul ATP, a fost eliminat, duminică, în optimile de finală ale turneului de Grand Slam Australian Open, de germanul Mischa Zverev, numărul 50 mondial. Zverev s-a impus în faţa lui Murray cu scorul de 7-5, 5-7, 6-2, 6-4, în trei ore şi 33 de minute. În faza următoare, germanul îl va întâlni pe câştigătorul meciului dintre elveţianul Roger Federer, favorit 17, şi japonezul Kei Nishikori, cap de serie 5. În precedenţii doi ani, Andy Murray a jucat finala la Australian Open, fiind învins de Novak Djokovici atât în 2015 cât şi în 2016.