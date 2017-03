Egal cu o echipă de „reşapaţi“. Trei dintre fotbaliştii care au ţinut-o în şah pe Steaua nu mai jucaseră de peste un an

Eduard Pap (23 de ani) – Adus de la Luceafărul Oradea (Liga a II-a)

Javier Velayos (30 de ani) – Adus de la Racing de Ferrol (eşalonul al treilea din Spania)

Konstantinos Rougkalas (24 de ani) – Nu mai jucase de peste un an. Ultima oară la OH Leuven (eşalonul secund din Belgia)

Marius Constantin (33 de ani) – Jucător consacrat, e la ASA din 2014

Gaston Mendy (32 de ani) – Readus la ASA după doi ani în care bifase doar un meci, la Mladá Boleslav (Cehia)

Cristian Balgiu (23 de ani) – Adus de la CS Afumaţi (Liga a II-a)

Gabriel Mureşan (35 de ani) – Jucător consacrat, e la ASA din 2014

Viorel Ferfelea (32 de ani) – Nu mai jucase de peste un an. Ultima oară la CSU Craiova (Liga I)

Bănel Nicoliţă (32 de ani) – Adus de la CS Făurei (Liga a IV-a)

Marius Bâtfoi (27 de ani) – Adus de la CS Baloteşti (Liga a II-a)

Andrei Sin (26 de ani) – Adus de la Unirea Tărlungeni (Liga a II-a), echipă desfiinţată

Florent André (26 de ani) – Nu mai jucase de peste un an. Ultima oară la Toulon-Le Las (al treilea eşalon al Franţei)

Valentin Lemnaru (33 de ani) – Adus de la Academica Clinceni (Liga a II-a)

Tiberiu Petriş (23 de ani) – Eternă rezervă, are doar 142 de minute bifate în acest sezon



Becali către Stoica: „Recunoaşte că te-ai îmbătat!“

Directorul sportiv al Stelei Mihai Stoica, a declarat că motivul pentru care a lipsit de la meciul de la Zürich din Liga Europa a fost o indigestie cauzată de brânza fondue, un produs tradiţional elveţian. “Suntem prezentaţi ca şi cum ar trebui să ne trecem în cărţile de identitate numele Bachus. Eu am suferit o indigestie şi nu am mers la meci. Eu chiar nu beau. Ce sticle de vodcă? Am înnebunit cu toţii? Poate în miniatură, din alea din bar”, a povestit Stoica, care a primit imediat o replică usturătoare de la Gigi Becali: „Dacă Meme s-a îmbătat de ce nu recunoaşte? Spune, bă, adevărul! Ce tot face mişto, că i s-a făcut rău de la brânză şi că nu ştiu ce? Profită de faptul că ţin foarte mult la el şi la Reghe şi nu-i pot da afară? Asta nu ţine la infinit!“.