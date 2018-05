Doi copii din România vor participa la deschiderea Campionatului Mondial de Fotbal din Rusia

Acesta lucru este posibil datorită proiectului Player Escort, desfăşurat de McDonald’s în parteneriat cu FIFA. Cum au fost aleşi puştii care îşi vor ţine idolii de mână pentru câteva secunde? La începutul lunii aprilie, au fost organizate o serie de competiţii pe grupe diferite de vârstă, la care au luat parte mai multe echipe din întreaga ţară.

În prima finală, pentru copiii sub 10 ani, s-au înfruntat FCSB şi Sport Club Focşani. Favoriţi plecau micii roş-albaştri, care au început meciul în forţă, aşa cum îi stă bine unei echipe cu nume, dar Sasha şi Piticu’ au ratat - cum altfel, la vârsta lor, decât copilăreşte?- câteva ocazii mari de gol. Micii fotbalişti moldoveni au stat la cutie, s-au apărat perfect, au scăpat de două ori pe contraatac şi au marcat două goluri, o eficenţă parcă predată de Jose Mourinho. Degeaba a înscris şi Sasha un gol pentru FCSB, deoarece cupa a luat, meritat, drumul Focşaniului. La final, micii campioni s-au strâns într-o horă la mijlocul terenului şi, pentru câteva secunde, au fost cei mai fericiţi copii din galaxie.

Chiar dacă a pierdut finala, FCSB a dat vedeta meciului. Sasha Pavel e un puşti cu bucle blonde şi ochi albaştri, genul de copil care nu se dezlipeşte de minge nici măcar în pauză, pe care domn profesor îl ceartă non-stop pentru că nu le pasează coechipierilor. Dar Saşa a avut grijă să răspundă din teren cu câteva driblinguri de efect, ba chiar şi cu un gol care anunţă un mare atacant. Imaginaţi-vă un mic Răducioiu. Apoi gândiţi-vă că Florin Răducioiu chiar a asistat de pe margine la meciul în care Sasha a luat ochii mulţimii. „Puştiul chiar seamnă cu mine, e talentat foc“, a spus fostul atacant care a strălucit sub soarele Americii la Campionatul Mondial din 1994. Saşa a strălucit doar sub soarele Bucureştiului, suficient cât să fie ales pentru Rusia în calitate de copil-escortă, deocamdată, până să ajungă fotbalist.

FCSB şi Sport Club Focşani au jucat finala şi la a doua categorie de vârstă (12 ani), însă meciurile nu au semănat deloc între ele: FCSB s-a răzbunat, câştigând la scor de tenis, fără să ofere nici cea mai mică şansă adversarului. A fost un meci în care s-a remarcat mai mult spiritul de echipă şi mai puţin un jucător anume. Totuşi, căpitanul celor de la FCSB, Denis Matei, un mijlocaj de bandă pletos şi bătăios, care amintea, fizic şi tactic, cu Gareth Bale, a prins avionul de Rusia şi, la cum a jucat, va prinde în câţiva ani şi lotul echipei mari. Aşadar, Denis Matei va fi cel de-al doilea Player Escort din România la ediţia din acest an a Campionatului Mondial.