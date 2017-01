Colonie românească la Karabukspor: al cincilea fotbalist român ajunge la gruparea turcă

Fundaşul român şi-a rezilitat de comun acord contractul cu elveţienii de la FC Wil, echipă situată pe locul al treilea în liga a doua, la 22 de puncte de liderul FC Zurich şi fără şanse de promovare. "Merg undeva unde există obiective şi de unde pot să revin la echipa naţională. FC Wil nu mai are şanse de promovare şi patronul cred că vrea să renunţe. Nu am jucat niciodată unde nu am fost dorit cu adevărat. D-asta am vrut să plec", a spus Paul Papp pentru gsp.ro.

La Karabukspor, Papp va fi coechiper cu alţi patru jucători români: Cristi Tănase, Iasmin Latovlevivi, Valerică Găman şi Marius Alexe. Dintre aceştia, lui Latovlevici îi merge cel mai bine: joacă titular meci de meci şi a marcat trei goluri în campionat. Cu două mai multe decât „Dodel“ Tănase, care are şi el 16 prezenţe în campionat. În schimb, Marius Alexe abia a jucat şi el primul meci al sezonului.

La Karabukspor, locul 10 în Turcia, cu 24 de puncte, ar fi putut ajunge în această iarnă şi Cristi Săpunaru, dar negocierile nu s-au finalizat. În orice caz, gruparea turcă a devenit o destinaţie preferată pentru ai noştri şi pentru că oraşul Karabuk e unul sigur, aflat în nordul ţării, departe de graniţa cu Siria.



18 selecţii şi 3 goluri are Paul Papp pentru echipa naţională a României