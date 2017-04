Cine n-are bătrâni să-şi cumpere! Ei sunt cei mai vârstnici antrenori din Liga I

Sferturile de finală ale Cupei României au oferit până acum două meciuri extrem de spectaculoase, al căror deznodământ s-a decis abia după executarea loviturilor de departajare: Poli Timişoara – CFR Cluj şi CS Universitatea Craiova – Dinamo. Poli Timişoara şi CS Universitatea s-au impus cu acelaşi scor, 6-5, după ce la finalul timpului regulamentar şi al celor două reprize de prelungiri tabela rămăsese neatinsă. Mai mult decât atât, bănăţenii şi oltenii au jucat multă vreme în inferioritate numerică. Mai exact, Timişoara a evoluat cu un jucător mai puţin din minutul 49, când a fost eliminat Alin Şeroni, iar Craiova din minutul 63, când Alexandru Băluţă a primit al doilea cartonaş galben.

Pe băncile tehnice ale celor două formaţii se află cei mai experimentaţi tehnicieni din Liga I. Gheorghe Mulţescu (CS Universitatea Craiova) va împlini 66 de ani pe 13 noiembrie şi a debutat în această postură pe 17 august 1986, într-un meci Jiul Petroşani - FCM Bacău 1-1, când era atât jucător, cât şi tehnician al echipei gazdă. „Am rezistat cu pastile. Băieţii au jucat cu inima şi cu sufletul, au fost extraordinari. Am spart ghionul şi am marcat din penalty-uri, acum vor veni şi golurile din acţiune“, a spus Mulţescu după meciul cu Dinamo. Antrenorul l-a remarcat şi pe portarul său, Nicolae Calancea, care a marcat şi el de la punctul cu var: „Cât despre Calancea, el loveşte foarte bine mingea. Este unul dintre cei mai tehnici portari. Ar fi perfect pentru Barcelona, că ei construiesc începând de la portar“.

De partea cealaltă, Ionuţ Popa, care împlineşte 64 de ani pe 17 aprilie, a început să antreneze şi el la finalul anilor ’80, însă la un nivel mult mai modest. Până în sezonul 2002-2003, pe care l-a încheiat pe banca echipei FC Bihor Oradea, el antrenase numai în Arad (Petrolul, Strungul, FC Telecom, Inter, West Petrom şi bineînţeles UTA). Ulterior, el s-a remarcat în special la Poli Iaşi, iar în sezonul 2016-2017, pe care l-a început cu o penalizare de -14 puncte la Poli Timişoara, Popa se clasează în momentul de faţă pe locul 5 din play-out (neretrogradabil) şi a calificat echipa în finala Cupei Ligii şi în semifinalele Cupei României. În stilu-i caracteristic, el spunea că nu e foarte fericit de această ultimă ispravă: „Nu mă uit la penalty-uri, îmi spunea cineva cum s-a ratat, marcat, apărat. Nu prea mă bucur nici că am ajuns în semifinale, eu am nevoie ca la Iaşi, Chiajna şi Târgu-Jiu să scot puncte. Noi am jucăm cu inima, sufletul şi uneori cu capul“.