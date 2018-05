Cel mai frumos articol despre Simona Halep, pe site-ul Roland Garros: „Are tenacitatea unui reporter de investigaţie“

„Trebuie să ai o inimă de piatră ca să nu o încurajezi pe această luptătoare la Roland Garros“, se arară în deschiderea articolului.

„Ovaţiile vor trece graniţele României dacă eroina naţională va găsi momentul să le reamintească tuturor, pe o scenă uriaşă, că nu este doar o jucătoare predispusă la ratări decisive, ci o campioană autentică. Treaba cu Halep este că nu poţi să îi înfrângi spiritul. Da, va fi doborâtă, dar se va ridica din nou, aşa cum a făcut-o după trauma de la Melbourne: <Da, sunt bine. Am plâns, dar acum zâmbesc din nou>. Ce face Simona este un triumf al rezistenţei“, se mai spune în articolul menţionat.

„După eşecuri, ea nu se uită înapoi, învaţă ce de învăţat şi merge mai departe. Poate că uşor uşor va înţelege de ce e număul unu. Trei finale, două semifinale şi cinci sferturi de finală la Grand Slamuri din 2014 încoace. Are 16 turnee câştigate în ultimi cinci ani - doar Serena are mai multe. Vorbim despre o jucătoare care nu ştie să renunţe, care are tenacitatea unui reporter de investigaţie. Are jocul la ea, curajul şi energia necesară. Vorbim despre o jucătoare care într-o zi va cunoaşte gloria. De ce nu acum, la cel mai deschis dintre Openuri?“, se arată pe siteul Roland Garros.