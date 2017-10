Ce i-a cerut Simona Halep premierului Tudose la întâlnirea pe care a avut-o cu acesta

Subiectul discuţiei a fost situaţia de la arenele BNR, iar Simona a dezvăluit ce i-a cerut lui Tudose. ”Tot ce îmi doresc este să avem un teren central destul de mare unde să jucăm şi FED Cup şi sunt sigură că şi fetele îşi doresc acest lucru. Am avea o arenă plină. Eu nu mă gândesc să investesc, deocamdată, mai am de jucat mulţi ani, dar sunt alte persoane care-şi doresc şi pot face asta. Am jucat în 2014 pe central şi au venit foarte mulţi oameni, a fost o atmosferă foarte bună. Tribunele au fost pline. Am mai jucat turneul şi în 2016 şi am jucat pe o arenă improvizată, nu a mai fost la fel, nu mai fost mulţi oameni, atmosfera nu a mai fost nici pe departe la fel", a spus Simona Halep.