Ca-n Vestul Sălbatic: „Vă rupem picioarele la Bucureşti!“. Reghecampf, mesaj şocant pentru doi craioveni

Cine mai avea îndoieli că în fotbalul românesc e un mediu toxic ar trebui să citească dezvăluirea făcută de antrenorul Craiovei, Gigi Mulţescu, înaintea partidei cu FCSB (sâmbătă, ora 20.00, Digi Sport, Dolce Sport, Look TV).



Meciul a depăşit de mult graniţele Fair-Play-ului, deoarece bucureştenii şi-au propus răzbunarea pentru ce au făcut oltenii, runda trecută, în confruntarea cu Viitorul. Atunci, CS U Craiova şi-a menajat mai mulţi titulari, uşurând misiunea trupei lui Hagi care s-a şi impus cu 1-0. Rezultatul a transformat Viitorul în principala favorită la câştigarea campionatului.



Acum, sunt semne că oltenii îşi vor folosi cea mai bună echipă în duelul cu FCSB, iar bucureştenii au trecut la intimidare.



„Sunt îngrijorat în privinţa durităţilor care ar putea exista, fiindcă gazdele îşi joacă şansele la titlu. Antrenorul lor (n.r. - Laurenţiu Reghecampf) a transmis un mesaj că va pune un jucător să le rupă picioarele lui Ivan şi Băluţă. Oricum, la ultimul meci aţi văzut ce lovitură a primit în cap Andrei Ivan de la Bălaşa sau la jocul anterior ce talpă a pus Ovidiu Popescu pe glezna lui Kelici. Sper să fie un arbitru cu sânge în instalaţie şi să nu tolereze intrările dure. Eu recunosc că nu mă pricep să antrenez agresivitatea, fiindcă fotbalul e un spectacol, de aceea am jucat ofensiv tot acest sezon. Le reamintesc celor de la FCSB că ne-au bătut de două ori cu greşeli mari de arbitraj“, a afirmat tehnicianul Craiovei.



Becali: „Nu fac lupte“



Auzind aceste declaraţii, Gigi Becali a negat vehement la Digi Sport că FCSB ar pregăti un „măcel“ pe „Arena Naţională“.



„La echipa asta eu sunt proprietar. De câte ori merg la echipă nu uit să specific un lucru: aveţi grijă, asta e meseria voastră. Cum nu vă convine să vă accidenteze cineva, lăsaţi chestiile astea, îi călcăm pe gleznă. Eu nu vreau să fac lupte, vreau să fac fotbal. Nu sunt ghicitor, eu răspund pentru ordinul meu dat. Nu trece cineva peste ordinul meu. Dacă a făcut cineva asta, va răspunde. Sunt nişte copii, Ivan are viitorul în faţă“, a comentat finanţatorul FCSB.