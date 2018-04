Belodedici le-a vorbit copiilor din programul „Fotbal pentru Prietenie“ despre pasiune şi respect

Maria Dan, elevă în clasa a 5-a L, la I.C.H.B. Colentina, a participat în calitate de tânăr jurnalist, la prima ei întâlnire din cadrul proiectului “Fotbal pentru Prietenie 2018”, care s-a desfăşurat la FRF, unde a avut posibilitatea de a discuta cu fostul mare internaţional Miodrag Belodedici.



“Fotbal pentru Prietenie” este un program sportiv internaţional, derulat în 211 ţări, iar anul acesta Maria participă împreună cu Victor Stancovici, tânărul fotbalist ales din România, la evenimentele finale, care vor avea loc la Moscova, în luna iunie. Pentru Maria, întâlnirea cu Belodedici a fost emoţionantă, chiar dacă nu l-a văzut niciodată pe acesta jucând, ştiind câte ceva despre el doar din povestiri.

“A fost o discuţie interesantă, despre ce înseamnă munca şi pasiunea, care sunt foarte importante dacă îţi doreşti o carieră în fotbal. Am fost puţin surprinsă să văd cât de deschis este un atât de mare fost fotbalist, care ne-a povestit foarte multe întâmplări din cariera lui, ne-a dat sfaturi şi ne-a îndemnat să respectăm cele nouă valori esenţiale: prietenie, egalitate, corectitudine, sănătate, pace, devotament, victorie, tradiţie şi onoare”. Cu modestia care îl caracterizează, Belo a depănat amintiri de la începuturile carierei lui şi i-a îndemnat pe copii să se bucure de fiecare moment fericit din viaţa lor.

“Eu am câştigat de două ori Cupa Campionilor Europeni, dar de câte ori sunt întrebat de cel mai frumos episod din viaţa mea de fotbalist, îmi aduc aminte de primul gol marcat pentru echipa satului meu. Am jucat împotriva unui sat vecin, rival cum s-ar spune, şi am dat un gol, deşi eram foarte tânăr. A fost o bucurie simplă, dar care a însemnat enorm pentru viitorul meu”, le-a spus Belo. El a dezvăluit şi ce a învăţat de la Emeric Ienei, unul dintre cei mai mari antrenori din istoria României, care a condus Steaua în 1986 la câştigarea CCE: “Nea Imi, cum era el blajin, ne-a învăţat ce înseamnă respectul în sport. Respect înseamnă ca atunci când pierzi să te duci şi să întinzi mâna adversarului. Nea Imi spunea că numai cei puternici sunt în stare să facă asta.”

La finalul întâlnirii, copiii au împărţit brăţările prieteniei, care unesc toţi participanţii la programul “Fotbal pentru Prietenie” şi au făcut fotografii alături de fostul mare internaţional.