Becali: „Viitorul a câştigat doar un pahar de tablă“. LPF îi dă peste nas patronului FCSB şi scoate de la „naftalină“ un caz identic, care dovedeşte că echipa lui Hagi nu are cum să mai piardă titlul!

A devenit o obişnuinţă ca ierarhia din Liga I să fie modificată an de an de către judecătorii Tribunalului de Arbitraj Sportiv de la Lausanne, însă situaţia penibilă de acum, când campioana ar putea fi decisă la masa verde, a făcut înconjurul Europei. „Haos în România!“, a titrat ieri „Voetbal International“, care a trecut în revistă şi alte experienţe „ciudate“ pe care le-au trăit şi olandezii care au trecut prin Liga I, Romario Kortzorg, Benjamin van den Broek sau Mark Wotte. După ce anunţase că se va adresa direct Tribunalului de Arbitraj Sportiv de la Lausanne, patronul FCSB, Gigi Becali, încearcă să profite de pe urma războiului deschis dintre Federaţia Română de Fotbal şi Liga Profesionistă de Fotbal şi susţine că forul condus de Răzvan Burleanu ar trebui să refuze omologarea clasamentului final al Ligii I.

„Aş face un meci de baraj!“

„Să aşteptăm şi dacă are el dreptate, îl felicit pe Hagi. Trebuie să înţeleagă toată lumea şi el trebuie să înţeleagă! Acum, la ora asta este el campion, aşa i-a dat lui un for, Liga. Să aşteptăm ce spune Federaţia, că s-ar putea ca Federaţia să nu omologheze clasamentul. Vreau pace, nu mai vreau discuţii cu nimeni, dar nici nu pot să spun < legea îmi dă dreptate mie, dar ia-o tu!> Nu pot să spun asta, nu sunt atât de nobil, n-am atât de mare nobleţe să pot să fac asta. Nu sunt atât de mare, cum spune Gică. Liga nu a omologat nimic, a dat o tăbliţă, un pahar de tablă, o cană de tablă. Ştampila contează, iar aia o dă Federaţia“, a spus latifundiarul din Pipera. Declaraţiile de război ale reprezentanţilor Ligii Profesioniste de Fotbal şi ai Federaţiei Române de Fotbal au continuat şi ieri, Regulamentul de Organizare al Activităţii Fotbalistice fiind pretextul ideal pentru a tranşa o dispută mai veche. „Înţeleg că FCSB doreşte să meargă la Tribunalul de Arbitraj Sportiv, nu are nevoie să mai treacă pe la comisiile Federaţiei, astfel că verdictul va fi stabilit la Lausanne în perioada următoare“, a spus Răzvan Burleanu. Consilierul său, Andrei Vochin, susţine chiar că reprezentanţii Ligii Profesioniste de Fotbal au încercat să modifice regulamentul pe ultima sută de metri: „Oameni de la Ligă au venit vineri la Federaţie să se intereseze despre schimbarea regulamentului. Dar de ce şi-au dat seama abia acum de asta? Era atât de greu să scrie acolo că, în caz de egalitate, se iau în considerare meciurile directe din play-off? Cineva de la Ligă a încercat să schimbe regulamentul pentru a fi clar.

„De ce FRF a folosit aceeaşi exprimare «ambiguă»?“

Din punctul meu de vedere, e de neînţeles regulamentul. Daca e să mă întrebi pe mine, eu aş face un meci de baraj între Viitorul şi Steaua. La egalitate de puncte aş renunta la toate criteriile şi aş face un meci de baraj“. Răspunsul nu s-a lăsat aşteptat. Iustin Ştefan, secretarul general al Ligii Profesioniste de Fotbal, îl acuză pe Vochin că nu încearcă decât manipuleze opinia publică: „Federaţia este singurul organ competent să elaboreze şi să modifice ROAF-ul. Se pare că domnul Burleanu îşi aminteşte că este preşedintele Comitetului Executiv numai când este «de pescuit» ceva reclamă, dar în momentele delicate, în care ar trebui să îşi asume acest rol, face un pas în spate şi arată cu degetul spre alţii. Cât despre play-off-ul de anul acesta, unul extrem de disputat, iată că sistemul competiţional actual îşi arată rezultatele în privinţa echilibrului concurenţial chiar până în ultima etapă. Întrebare pentru Vochin: dacă apreciază că ROAF-ul (aprobat de Federaţie şi nu de Ligă) este ambiguu, atunci de ce au folosit aceeaşi exprimare ambiguă (îl citez pe domnul Vochin) în Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea jocurilor din play-off si play-out, Liga a 2-a, campionatul ediţiei 2015-2016?“, a notat Ştefan.