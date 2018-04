Becali i-a reproşat lui Coman că nu aleargă la antrenament. „Ce, suntem la atletism?“, a răspuns jucătorul

„I-am spus lui Florinel Coman că e cel mai valoros şi mai talentat, dar s-ar putea să rămână cu talentul. M-am luat de el, de Florinel, şi i-am zis: <Bă, Florinele, cum vine, mă, că toată echipa la antrenament aleargă opt jumate, nouă, zece kilometri şi tu şapte? Cum numai tu şapte?> Şi ştii ce mi-a zis? Asta cu o săptămână în urmă. <Ce, măi, nea Gigi, da' ce, suntem la atletism?> Şi m-a bufnit râsul, mi-a plăcut, a fost simpatic. Nu i-am zis nimic, atunci, Dar acum i-am zis: <Mă, tu eşti nebun, cum adică la atletism? Dacă nu alergi, nu te întâlneşti cu mingea, mă> Dar nu e nicio problemă, are timp să ajungă. Are 19 ani, dar la Budescu nu mă aştepatm, credeam că are un caracter frumos şi-l interesează echipa, dar văd că-l interesează numai de el“, a declarat Becali, la Digi Sport.





Florinel Coman nu a făcut parte din lotul FCSB la meciul de luni, câştigat cu 2-0, pe Arena Naţională, în faţa echipei CSU Craiova, în etapa a IV-a a play-off-ului Ligii I.