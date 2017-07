Băneasa Streetball: Gianina Corondan a făcut echipă cu fetele din naţionala de baschet 3x3

S-a alăturat fetelor din naţionala de baschet 3x3 care se pregătesc pentru Europenele de la Amsterdam şi care au câştigat Băneasa Streetball, cea de-a patra etapă a circuitului naţional de baschet 3x3, Sport Arena Streetball Tour 2017. Turneul a avut loc in week-end-ul recent incheiat in Baneasa Shopping City.

“Am fost foarte bucuroasă să văd câtă lume se adună pe terenul de baschet la un turneu. Sper ca fetele din naţională să joace cât mai bine la Campionatele Europene şi să vină cu o medalie din Olanda”, a spus Gianina Corondan, ambasador Pegas.

Anca Şipoş, Gabi Mărginean, Andra Haas şi Sonia Ursu – aka “Acvilele” au fost la înălţime duminică, dar “nu la capacitate maximă”, a explicat Sonia, mezina echipei, după finala câştigată cu scorul de 11-8 în faţa fetelor de la Agronomie. “Putem mult mai mult, avem mult de lucrat săptămâna asta şi sperăm că vom juca la capacitatea noastră maximă în Amsterdam. Avem grupă grea acolo, dar ştim foarte bine echipele. Facem tot posibilul să apărăm argintul cucerit în 2016 la Bucureşti. Este o plăcere să fim în formulă completă, ne ajută foarte mult revenirea Gabrielei, pentru că avem deja o chimie formată. Ne apucăm de muncă de mâine, tragem din greu şi cred că va fi super la Europene. Important este să nu uităm să jucăm cu plăcere”, a tras concluzia Sonia Ursu.

La Open Masculin, Rahova’s Finest a obţinut al treilea succes consecutiv în circuit. După un prim titlu la Iaşi câştigat în faţa celor de la “Şcoala Veche” (19-18 în finală), a venit succesul de la Suceava (20-16 în finala cu Tricolorii), iar în weekend băieţii din Rahova s-au duelat din nou pentru trofeu şi pentru un cec în valoare de 5.000 de lei cu “Şcoala Veche”. “S-a mai schimbat componenţa echipei, dar sperăm s-o ţinem tot aşa până la finalul anului”, a spus Alin Spahiu, singurul jucător care s-a aflat pe teren la toate cele trei turnee câştigate de Rahova’s Finest.



În total 532 de jucători au fost prezenţi la turneul organizat în parteneriat cu Băneasa Shopping City, fiecare dintre ei acumulând, în funcţie de rezultatele obţinute, puncte în clasamentul mondial FIBA 3x3. Baschetul 3x3 a fost recent inclus pe lista disciplinelor olimpice, începând cu ediţia Tokyo 2020, un demers pe care Sport Arena Streetball îl susţine încă din anul 2013.

Majoretele de la UNEFS – Academia de Majorete au încins şi mai tare atmosfera în pauzele din meciuri, iar la finalul competiţiei atât spectatorii cât şi jucătorii s-au duelat într-un mega concurs de aruncări libere cu peste 100 de participanţi. Câştigătorii concursului au fost recompensaţi cu două invitaţii duble VIP la festivalul de muzică Neversea, oferite de Băneasa Shopping City.

Asociaţia Judeţeană Ilfov Motivation a Sportului pentru Persoane cu Handicap şi Asociaţia Club Sportiv Roţile Schimbării (Prahova) au jucat un meci demonstrativ de baschet în scaun rulant, oferind tuturor celor prezenţi un exemplu de voinţă şi determinare.



Evenimentul a fost susţinut de Raiffeisen Bank, Nike, Fitbit, Gatorade, Ursus Cooler, Ideal Board Games, Pegas şi Direcţia pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti. Powered by Kiss FM.