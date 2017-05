Apropiaţii lui Nicu Ceauşescu rup tăcerea în privinţa relaţiei cu Nadia Comăneci: „Ne era frică, era rea şi geloasă. Avea linguriţe suflate cu aur, cu ele mânca!“

Nicu Ceauşescu a fost al treilea prim-secretar al judeţului Sibiu care a trecut pragul vilei de protocol administrate de ei. Într-un dialog cu Cristina Dunăreanu, jurnalist sibian, Claudia Rus, fiica soţilor Rus, a făcut mai multe dezvăluiri inedite despre femeile care au trecut pragul casei "Prinţişorului" în anii '80.

„Eram mărişoară, în clasa a şasea când a venit Nicu Ceauşescu la Sălişte. În afară de faptul că nu aveam voie să povestim în sat nimic de acasă, nimic nu a fost restrictiv pentru noi, copiii. Nicu era un om tare bun, sensibil şi, dacă mă gândesc acum, era chiar timid. Se juca şi se purta frumos cu noi. Erau mai dificili cei care trebuiau sa-i asigure securitatea. Nu pot sa uit o intamplare de la «Lăsata Secului». În Mărginime, este obiceiul de a se aprinde focuri pe dealuri. Fiecare familie se străduieşte să faca un foc cât mai mare… Am făcut şi noi unul şi eram tare bucuroase. Din păcate, au venit antemergătorii şi ne-au pus să-l stingem. Când a ajuns Nicu, a început să se uite fascinat la vâlvătaiele de pe dealuri. Ne-a chemat atunci să ne intrebe de ce noi nu am făcut foc. Am fost încântate să-i pârâm pe cei care ne-au stricat jocul. Spre bucuria noastră, acestia au fost puşi să ne refacă focul. Ne-a fost drag Nicu Ceauşescu… Despre Nadia Comăneci, pot spune că era rea şi nu pot uita când m-a pus pe mine şi pe sora mea să căutăm o minge de tenis de câmp pierdută în iarbă. Ore întregi am căutat, fără s-o putem găsi. Ne era cam frică de Nadia. Într-o dimineaţă, când ea a rămas dormind, Nicu ne-a spus la plecare: «Să aveţi grijă de ea…Dacă i se întâmplă ceva, voi răspundeţi». Atunci am simtit parcă o încărcătură, o grijă în plus…Păcat că Nicu a trebuit să moară cu povara unor păcate pe care nu le-a comis. Vă amintiţi că se vorbea pe la colţuri că a omorât-o pe Geanina Matei, aruncând-o pe geam?… Nu ne venea să credem, cunoscandu-l. Uite că vremea a trecut, şi Geanina a apărut dupa revoluţie din Italia, unde a trait bine mersi. Singurele femei care veneau mai des pe la Sălişte au fost Mire la Cosa şi Nadia Comăneci. Mirela era o fată foarte frumoasa, la care Nicu cred că ţinea. Nu mi-a venit să cred când am auzit povestindu-se despre faptul că Nadiei i-ar fi fost smulse unghiile… De multe ori, Nadia venea neanunţată, pentru că era foarte geloasă. Era tratată deosebit şi, cu toate că nu aveam tacâmuri de valoare, ea avea acolo două linguriţe de argint suflate cu aur, cu care numai ea mânca. Nadia era tare pretenţioasă. Câteodată, cei din anturajul lui Nicu mai veneau cu câte o fată, care rămânea la masă sau la câte o cafea, dar atât. La Sibiu nu ştiu ce-o fi fost, dar cred că dacă voia să-şi facă de cap, la Sălişte ar fi fost locul potrivit, pentru ca eram izolaţi şi nu ar fi ştiut nimeni. Tinerii din ziua de astăzi fac mult mai multe. După părerea mea, Nicu Ceauşescu a avut un comportament mai mult decât normal“.