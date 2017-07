ANALIZĂ Care este atu-ul Simonei Halep în faţa Viktoriei Azarenka şi la ce trebuie să fie atentă jucătoarea noastră în „derby-ul“ optimilor de finală de la Wimbledon

Halep şi Azarenka s-au întâlnit de trei ori până acum. Bielorusa are două victorii, iar Simona una singură, obţinută în 2015 la US Open. Ele nu s-au întâlnit niciodată pe iarbă, o suprafaţă care poate schimba orice calcule ale hârtiei. Analiza cifrelor arată că Viktoria Azarenka are câteva avantaje de partea ei.

În primul rând e mai experimentată: Azarenka are 27 de ani, Halep 25. Vika joacă în turnee profesioniste din 2003, Simona din 2006. Procentajul de victorii este de asemenea favorabil bielorusei: 464 victorii - 167 înfrângeri (75,3 %), faţă de 377 victorii - 175 înfrângeri (68,3%) în cazul Simonei.

Un alt factor care poate cântări în ecuaţia partidei este diferenţa de înălţime. Azarenka are 15 centimetri peste Halep, 1,83 m faţă de 1,68 m, şi implicit un serviciu mai bun.

Şi la nivelul rezultatelor, Viktoria stă mai bine. A câştigat două Grand Slamuri (Australian Open - 2012, 2013) şi a jucat două finale (US Open - 2012, 2013). La Wimbledon are două semifinale (2011, 2012). În 2011 a câştigat şi Turneul Campioanelor, iar în 2012 a fost numărul 1 mondial. În palmares, ea are 20 de titluri WTA. Simona n-a câştigat niciun Grand Slam. Are două finale la Roland Garros (2014, 2017) şi o finală la Turneul Campioanelor (2014). La Wimbledon a jucat o semifinală în 2014. În total, ea a câştigat 15 titluri WTA.

Aşadar, cifrele sunt de partea Azarenkăi. Şi totuşi, care sunt atu-urile Simonei Halep? În primul rând continuitatea. Vika vine după o pauză de un an, timp în care a născut. Wimbledon este primul Grand Slam la care participă şi abia al doilea tureu WTA la care participă după revenire. A jucat la Mallorca, unde a pierdut în turul II în faţa Anei Konjuh, 1-6, 3-6. La Wimbledon, ea a trecut de Cici Bellis (40 WTA), Elena Vesnina (15 WTA) şi Heather Watson (102 WTA). În primul şi în ultimul meci a avuzt nevoie de trei seturi. Oricât de bine s-ar fi pregătit fizic, ea nu poate avea ritmul de joc al Simonei Halep, care de mai bine de trei ani se menţine în top 10 WTA.

Dincolo de asta, Simona aleargă mult mai mult decât ea, de fapt aleargă mai mult decât orice adversară din circuit. E binecunoscut stilul ei maratonist şi capacitatea de a fugi după orice minge. Halep stă acum şi pe un capital de încredere personală destul de mare. A jucat foarte bine la Roland Garros, ca o încununare a unui sezon pe zgură excelent, a jucat bine şi la Wimbledon până acum. Aşa cum, chiar ea spunea, vizavi de partida cu Azarenka, important va fi să-şi respecte planul, şi să îşi ţină cât mai mult adversara pe fundul terenului, pentru a o obosi şi a nu-i da posibilitatea să lovească decisiv.

Dacă va trece de Viktoria Azarenka, Simona Halep va juca în sferturi cu învingătoarea dintre Johanna Konta şi Caroline Garcia.

