Adrian Stoica nu va mai candida la un nou mandat pentru preşedinţia FR Gimnastică, după 11 ani

„Cu toţii trăim într-o societate în care, din păcate, am început să uităm că vine o vreme când fiecare dintre noi trebuie să încurajăm şi generaţiile următoare să crească şi să se afirme. Este foarte adevărat că, uneori, experienţa nu poate fi compensată doar cu entuziasm, dar cred că trebuie să avem decenţa să acceptăm că de undeva trebuie să înceapă şi experienţa noilor generaţii. Deşi am primit multe propuneri de la membrii afiliaţi de a continua încă un mandat, cu mulţumire pentru acestea, am decis că este timpul pentru generaţia tânără să se implice”, a declarat Adrian Stoica, pentru News.ro.





Conducătorul gimnasticii româneşti a activat două decenii în cadrul forului mondial de profil (FIG) şi 42 de ani în structurile FRG, din care ultimii 25 de ani au însemnat funcţiile de secretar general şi preşedinte.





„După 20 de ani în cadrul FIG, unde am activat ca preşedinte al gimnasticii masculine, 42 de ani în FRG, din care în ultimii 25 am ocupat poziţiile de secretar general şi preşedinte, mă uit în urmă cu împlinire şi recunoştinţă, pentru că am reuşit alături de o mână de oameni cu suflet, în ciuda tuturor provocărilor tranziţiei societăţii româneşti, să rămânem în elita mondială şi atunci când nimeni nu credea că mai este posibil. Campionatele Europene de la Cluj-Napoca (din luna aprilie – n.r.) au fost o încununare a acestor ani şi ca rezultate sportive, dar şi prin calitatea organizării unei competiţii majore despre care încă se vorbeste în gimnastica mondială ca despre un nou standard de excelenţă”, a mai afirmat preşedintele FRG.





El consideră că rămâne în urma sa o moştenire frumoasă şi o gimnastică românească ”încă de temut pentru toţi competitorii”.





„Lăsăm în urmă o moştenire frumoasă şi o gimnastică românească încă de temut pentru toţi competitorii noştri. Nu în ultimul rând şi nici mai puţin important, veniturile proprii ale FRG sunt la un record istoric şi vor fi utile pentru programele viitoare. Doresc mult succes noii echipe, oricare va fi aceasta, şi cu aceeaşi dedicare pentru acest fenomen al gimnasticii, sper în cel mai sincer mod să ducă şi pe mai departe drapelul românesc pe cele mai înalte trepte ale podiumurilor olimpice, mondiale şi europene”, a precizat Stoica.





Preşedintele FR Gimnastică a încheiat făcând referiri şi la multiplele şi diversele provocări pe care le va întâlni noua echipă de conducere a forului naţional: „Provocările pe care le aveţi în faţă sunt multiple şi diverse, de la politic şi până la păstrarea antrenorilor şi promovarea sportului către sponsori şi mai ales către noile generaţii de copii, dar despre toate acestea poate că vom mai vorbi şi în viitor cu detaşare şi puţin mai mult obiectivism. Cred în voi şi rămân cu drag alături de voi în măsura în care experienţa mea va putea fi utilă şi în viitor. E timpul vostru şi mă înclin cu decenţă şi repect în faţa efortului pe care ştiu că îl veţi depune cu aceeaşi dragoste, patriotism şi dedicare, ca şi noi cei de dinaintea voastră. Mult succes!”.





Adunarea Generală a FR Gimnastică, în care se va alege şi conducerea forului pentru următorii patru ani, va avea loc în 4 august. Printre numele vehiculate la şefia FRG se numără şi cel al Andreei Răducan (33 de ani), multiplă campioană europeană, mondială şi olimpică.





Adrian Stoica a condus FRG din 2006, ultima dată fiind ales în funcţie la alegerile din 2013.





În luna aprilie a acestui an, la Cluj-Napoca, Adrian Stoica a coordonat organizarea Campionatului European, care a avut loc la noi în ţară după 60 de ani. Competiţia de la Cluj-Napoca s-a încheiat pentru România cu patru medalii, două de aur, una de argint şi una de bronz.