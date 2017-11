Şcoală sau sport? Răspunsul genial pe care Simona Halep i l-a dat dirigintelui de la liceu atunci când acesta i-a spus să-şi ordoneze priorităţile

Simona este apreciată atât pentru performanţele ei sportive, cât şi pentru faptul că este o persoană modestă şi cu mult bun simţ, calităţi pe care şi le-a păstra în ciuda faimei pe care a dobândit-o. Fostul ei diriginte de la liceul "Dumitru Rotaru" din Constanţa, profesorul de psihologie Cătălin Spătaru a povestit un episod memorabil din perioada în care Simona era la el în clasă. "Îmi amintesc că am întrebat-o la un moment dat, prin clasa a IX-a, când am văzut că nu prea venea pe la şcoală deoarece era plecată mai mult la turnee, ce are de gând să facă: şcoală şi sport serios sau invers? S-a gândit un pic şi apoi mi-a răspuns atât de frumos, cu o voce atât de caldă, încât ori de cate ori o privesc la televizor îmi vin în minte aceste cuvinte: ‘Domnule diriginte, eu vreau să fac performanţă. Voi fi cea mai bună din lume. O să vedeţi!’”, a povestit fostul diriginte al Simonei.