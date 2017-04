Încă un contestatar pentru Daum: „De mult n-am văzut atâta vrăjeală. Fără subiect, fără predicat, fără idei concrete“

Fostul internaţional Gabi Popescu (14 selecţii-1 gol la echipa naţională) este ultimul om de fotbal care îl pune la zid pe tehnicianul neamţ. ”Aş separa puţin lucrurile, pentru că, atunci când spui echipa naţională e o formulare generală. Trebuie să facem o analiză separată. De mult nu am mai văzut atât de multă vrăjeală la un antrenor, cum văd la Daum. Pe bune, sincer! Fără subiect, fără predicat, fără idei concrete. Aşa, să vii şi să ne spui că luptăm, luptăm şi câştigăm, suntem sătui de ai noştri.

Eu nu ştiu dacă e neamţ, dacă e italian, eu vorbesc strict de un antrenor, pentru că fotbalul e universal. Nu ne-a spus nimic. Am avut acelaşi comentariu după instalarea lui Daum. Asta este părerea mea, nu vreau să se supere nimeni. Şi, dacă se supăra, asta e viaţa, nu am niciun interes. Imediat după conferinţa de presă, am spus că, pe româneşte, e vrăjeală discursul lui. N-ai cum. Că facem, atacăm, jucăm ofensiv, rupem munţii în două. Frate, noi am pârjolit ogoarele, am otrăvit fântânile, nu merge aşa. Pe bune, serios! Nu pot comenta altfel. Sunt sătul de atâta vrăjeală. Că jucăm ofensiv. Nu jucăm niciun ofensiv. Că facem performanţă... Performanţa o pregătim la copii şi juniori”, a spus Gabi Popescu, prezent în studioul emisiunii ”Digi Sport Matinal”