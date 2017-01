Viscolul se-ntoarce! Sfaturi pentru cele mai expuse persoane

România nu scapă de valul de frig până joi, când vremea dă semne de îndreptare. Ninsorile, viscolul şi poleiul vor pune din nou stăpânire în special pe şapte judeţe din estul şi sud-estul ţării care se află, de marţi seară până în această după amiază, sub avertizare Cod portocaliu. Bucureştiul şi alte 11 judeţe se află sub incidenţa Codului galben de ninsori şi vânt, care expiră azi, la ora 21.00.



Concret, potrivit Administraţiei Naţionale de Meteorologie, sub Cod portocaliu de viscol vor fi judeţele Constanţa şi Tulcea, până în această dimineaţă la ora 08.00, timp în care vântul va sufla cu 80 de kilometri pe oră, ninsorile vor fi puternic viscolite, iar precipitaţiile vor fi mixte şi se vor transforma în polei. Tot de ieri, de la ora 23.00 până azi, la ora 15.00, se află sub Cod portocaliu de viscol judeţele Călăraşi, Ialomiţa, Brăila, precum şi estul judeţelor Buzău şi Vrancea.



Bucureştiul, vizat de Cod galben



Bucureştiul şi judeţele Ilfov, Teleorman, Giurgiu, Dâmboviţa, Prahova, Galaţi, Vrancea, Bacău, Iaşi şi vestul judeţelor Vrancea şi Buzău sunt şi ele până azi sub avertizare cod galben de ninsori şi vânt. „Aria ninsorilor se va extinde dinspre extremitatea sud-estică şi va cuprinde treptat jumătatea de est a ţării”, arată meteorologii.



Vremea rea face deja victime, atrag atenţia oficialii de la Ambulanţa Bucureşti Ilfov, care au lucrat încontinuu în aceste zile cu ger năprasnic după ce numărul de apeluri la 112 a crescut foarte mult. Spre exemplu, într-un interval de 24 de ore, au fost înregistrate 1.500 de solicitări, mai mult de jumătate dintre acestea reprezentând urgenţe cod roşu şi cod galben, după cum a declarat medicul Alis Grasu, şefa Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov (SABIf).



„Este mult peste numărul de apeluri primite în mod obişnuit. Din totalul solicitărilor, 166 de persoane se aflau în loc public când au solicitat ambulanţa. 68 de persoane fără adăpost au fost transportate la adăposturile Primăriei Generale şi primăriilor de sector, la spitale de urgenţă şi în spitale în administrarea Primăriei, în timp ce 43 de persoane au suferit fracturi, entorse, luxaţii”, a declarat doctorul Alis Grasu, care atrage atenţia că în această perioadă bolnavii cronic, bătrânii şi copiii sunt în pericol.



Pacienţii cei mai expuşi la frig



Asta pentru că temperaturile scăzute suprasolicită organismul, care trebuie să facă eforturi suplimentare pentru a funcţiona normal. Pentru a-i uşura „munca”, este nevoie să adoptăm o serie de măsuri. Specialiştii susţin că atunci când suntem expuşi frigului, organismul urmăreşte menţinerea unui echilibru între căldura produsă în ţesuturi şi cea produsă prin transpiraţie şi prin vasodilataţie prin termoreglare. La risc în această perioadă sunt cardiacii, diabeticii, astmaticii, hipertensivii şi cei cu boli renale cronice, motiv pentru care expunerea la frig trebuie evitată.



Totodată, din cauza frigului, circulaţia sângelui poate avea de suferit, astfel că în cazul celor care suferă de boli arteriale, pot apărea furnicături, amorţeli şi durere. Frigul poate determina inclusiv apariţia unor pete roşii, erupţii, mai ales în zonele expuse la frig, care pot persista până la 12 ore, anunţă medicii, potrivit cărora remediile în astfel de situaţii sunt medicamentele antihistaminice şi cele de stimulare ale imunităţii.



Cum pot fi evitate complicaţiile



„Pentru a preveni complicaţiile din sezonul rece în cazul categoriilor amintite mai sus, cel mai bun sfat este să evite frigul. Dacă acest lucru este imposibil, trebuie ca perioada de expunere să nu fie foarte lungă şi să fie gradată. Trebuie să se respecte strict medicaţia şi să se adopte un stil de viaţă care să nu fie foarte solicitant, pentru că este nevoie de toate resursele organismului pentru a putea lăsa mecanismele de adaptare să lucreze la capacitate maximă”, conchide doctorul Radu Leon George, medic de familie.



Sfaturi pentru vreme rece



- Purtaţi căciulă, şosete de lână, fular, mănuşi şi încălţăminte cu talpă groasă, pentru a împiedica pierderile de căldură.

- Dacă aveţi de făcut drumuri mai lungi, intraţi în magazine pentru a vă încălzi.

- În staţie, în timp ce aşteptaţi autobuzul sau tramvaiul, nu staţi pe loc: plimbaţi-vă de la un capăt la altul al staţiei.

- Vârstnicilor cu afecţiuni cronice le este indicat să se vaccineze pentru a preveni complicaţiile date de infecţiile respiratorii.

- Cardiacii trebuie să evite trecerea bruscă de la cald la frig şi ieşirile dimineaţa şi seara, când este ger.



MAI: Traficul rutier închis în continuare pe 23 de drumuri judeţene



Traficul rutier era în continuare închis ieri pe 23 de drumuri judeţene şi 11 drumuri comunale din judeţele Constanţa, Iaşi, Botoşani, Galaţi, Bacău şi Neamţ. Oficiali din Ministerul de Interne spuneau că nu mai erau persoane blocate pe căile de transport rutiere şi nu erau semnalate autostrăzi sau drumuri naţionale cu circulaţia întreruptă.



Însă în ultimele ore, 39 de trenuri au înregistrat întârzieri semnificative (peste 60 de minute), iar 29 de trenuri au fost anulate. Magistrala feroviară 900 Craiova este închisă între staţiile Strehaia şi Ciochiuţa din cauza ruperii firului de contact.



„În punctele de trecere a frontierei nu se semnalează restricţii, cu excepţia PTF Zimnicea, Bechet, Ostrov şi Turnu Măgurele de la frontiera cu Bulgaria, unde nu se poate traversa cu bacul”, mai spunea sursa citată. În localitatea Negru Vodă, din judeţul Constanţa, alimentarea cu energie electrică era în continuare întreruptă ieri. „11 echipe de intervenţie acţionează pentru remedierea acestei defecţiuni, care afectează 1.524 de consumatori", precizează MAI.



Grădiniţă în container, la -15 grade celsius



În satul Cârlăneşti, din comuna dâmboviţeană Vârfuri, 12 copii fac grădiniţa într-un container pus la dispoziţie de primăria locală, ai cărei oficiali spun că atât şi-au permis. Gerul năprasnic, dar şi numărul mare de viroze i-au ţinut acasă pe cei mai mulţi dintre copiii care primesc educaţia elementară în baraca respectivă.

Cu toate acestea, doi prichindei s-au încumetat să iasă din case în ultimele zile, încurajaţi de părinţi, şi să meargă prin nămeţi la şcoala din container. Cei mici se încălzesc cu un radiator şi un calorifer şi spun că le este bine.



„Îmi place la grădiniţă pentru că mă joc, învăţăm cântece şi poezii. Afară e frig, dar îmi place la zăpadă. În grădiniţă nu este frig. Colegii mei n-au venit pentru că e zăpadă mare“, ne-a spus George Dragomir, un băieţel de doar trei ani şi jumătate.

„Mie îmi place la grădiniţă, chiar dacă afară e frig şi trebuie să merg mult prin zăpadă. Nu lipsesc niciodată. Colegii mei probabil că s-au speriat de ger. Aici la grădiniţă este bine. Desenăm, colorăm şi cântăm. Mie îmi place când suntem mai puţini fiindcă stă doamna mai mult cu noi şi nu e nici gălăgie multă“, ne-a mărturisit Ana-Maria, în vârstă de cinci ani, cealaltă curajoasă ajunsă ieri la grădiniţă.



Părinţii sunt mulţumiţi



În lipsa altei variante şi părinţii se declară mulţumiţi, mai ales că până la şcoala din centrul comunei au de mers pe jos, prin pădure, şase kilometri. Le-ar fi extrem de greu să îi ducă pe cei mici la grădiniţa centrală.



„Înăuntru este cald, nu îmi fac probleme pentru cel mic. Nu-l ţin acasă pentru că noi stăm aproape. Noi suntem mulţumiţi cu această variantă. E mai bine decât să coborâm până în centrul comunei. Avem de mers vreo şase kilometri“, a spus mama unui preşcolar de 3 ani.



„Sunt mulţi copii care s-au îmbolnăvit, dar în container e bine. Copiii cei mari au plecat pe jos astăzi pentru că microbuzul nu a putut urca până la noi“, ne-a spus o bunicuţă.



Sătenii spun că Primăria Vârfuri nu s-a zbătut să le construiască celor mici o grădiniţă pentru că edilul face ce vrea. „Primăria nu se complică, dar oricum, e o soluţie bună. E puţin cam frig faţă de o grădiniţă normală, dar asta e. La noi iarna pleacă prin luna aprilie“, spune nea Vasile, un localnic din sat.



Primarul ţâfnos



Am încercat să luăm o opinie de la primarul în funcţie, dar aceasta ne-a spus că nu are timp „de prostii“. „Eu umblu noaptea, le desăpezesc satele şi ei se plâng. Atât pot eu să fac“, spune Petru Iuga, primarul din Vârfuri.



Educatoarea copiilor se arată vrăjită de colţul de rai. „De multe ori microbuzul nu urcă până aici şi chiar şi eu vin pe jos până la grădiniţă. Din centrul comunei fac aproximativ 20 de minute până în sat. Mi-a plăcut zona de cum am ajuns aici. Se ajunge mai greu, dar e superb“, a spus educatoarea copiilor, Georgeta Pârşu.



„Temperatura e chiar plăcută“



Femeia spune că, de regulă, vin la şcoală toţi cei 12 copii şi că numai gerul extrem i-a ţinut acasă pe ceilalţi. „Mai sunt şi răciţi unii dintre ei. Oricum, drumul până la grădiniţă este destul de anevois. Coboară, urcă prin zăpadă. Aici ne încălzim cu un radiator şi cu un calorifer. Fac faţă, temperatura e chiar plăcută. Copiii au vârste cuprinse între 3 şi 5 ani şi sunt foarte apropiaţi unii de alţii“, adaugă educatoarea.



Şefii Inspectoratului Şcolar Dâmboviţa ştiu despre grădiniţa din container şi nu au nimic împotrivă, mai ales că acolo există condiţii mai bune decât în multe clădiri în care funcţionează instituţiile de învăţământ. „Acolo, suprafaţă de încălzit este foarte mică şi nu-i este foarte greu educatoarei să asigure un climat potrivit. Noi sperăm să construiască o încăpăre pe pământ, dar nu avem cum să investim noi, ci primăria“, a precizat Sorin Ion, inspector general al ISJ Dâmboviţa.



Toate şcolile, închise miercuri



În judeţul Dâmboviţa programul şcolar a funcţionat aproape perfect până marţi. Patru unităţi şcolare, printre care şi Colegiul Economic din Târgovişte, au solicitat întreruperea cursurilor din cauza vremii. Totuşi, în urma codului galben de viscol şi ninsori, autorităţile locale au decis să suspende pentru ziua de miercuri toate cursurile în judeţul Dâmboviţa.



„Având în vedere temperaturile foarte scăzute precum şi averizarea cod galben de ninsoare şi viscol valabilă, în cadrul şedinţei Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Dâmboviţa s-a luat hotărârea de a se dispune suspendarea cursurilor pentru ziua de 11 ianuarie, în întreg judeţul Dâmboviţa, inclusiv în municipiul Târgovişte, cu posibilitatea prelungirii acestei măsuri pentru încă o zi“, a anunţat Cristian Stan, primarul din Târgovişte.