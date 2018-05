Cum pot fi evitate toxiinfecţiile alimentare

Dacă vizita la medic se amână, situaţia se poate agrava şi, pe fondul deshidratării, poate culmina chiar şi cu deces, avertizează medicii amintind de cazul unui copilaş de 3 ani care s-a stins la Spitalul „Matei Balş” din Capitală unde a ajuns prea târziu.

„Esenţial este să nu aştepte. După primele două-trei vărsături, dacă un copil este moleşit, are febră, are o stare generală alterată, dacă are şi scaune diareice, trebuie mers la medicul de familie, pentru o consultaţie. Aceasta este conduita. Sau, în cazul în care vorbim de o localitate cu spital, pot merge direct la camera de gardă a unui spital de boli infecţioase sau de pediatrie”, a explicat, pentru „Adevărul”, medicul Alis Grasu, şefa Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov (SABIf).

Număr mai mare de toxiinfecţii vara

Numărul solicitărilor la ambulanţă pentru probleme digestive a crescut exponenţial în această perioadă, afirmă medicul urgentist, care afirmă însă că nu aceasta este cea mai la îndemână soluţie. „Nu trebuie neglijată reţeaua primară. În primă instanţă, pacientul trebuie văzut de un medic, trebuie administrat tratament şi dacă simptomatologia nu remite, atunci poate să meargă chiar şi la o cameră de gardă”, a completat Alis Grasu.

În perioada estivală, numărul cazurilor de enterocolite şi infecţii toxialimentare este mai mare decât în restul anului, arată şi medicul de familie Gindrovel Dumitra, vicepreşedintele Societăţii Naţionale de Medicina Familiei (SNMF).

„Cu cât se încălzeşte temperatura în mediul extern cu atât toxiinfecţiile alimentare sunt mai frecvente. Există mai mulţi agenţi patogeni care pot să aibă simptomatologie diferită. Spre exemplu, dacă e o toxină botulinică apar tulburări de respiraţie, de motilitate. Iar în cazul în care e o infecţie cu salmonella atunci apar vărsături, diaree. Pericolul major este că se ajunge la deshidratare. Pe fondul deshidratării poţi să pierzi foarte uşor un copil”, susţine specialistul.

Cum trebuie alese şi pregătite alimentele

În ceea ce-i priveşte pe adulţi, aceştia fac forme mult mai uşoare comparativ cu copiii. „Totuşi, în cazul în care se consumă un produs care conţine salmonella, toxiinfecţia alimentară devine foarte violentă inclusiv la adulţi”, atrag atenţia medicii. Prin urmare, pentru evitarea toxiinfecţiilor, este necesară respectarea în detaliu a normelor de igienă.

„E vorba de acele lucruri simple, de la acoperitul mâncării în aşa fel încât să nu se aşeze muştele pe ea, la spălatul pe mâini şi menţinerea unei temperaturi optime în frigider. Este important să dezinfectăm suprafeţele, cu atât mai mult dacă avem un copil mic în gospodărie. E de preferat să cumpărăm alimente preambalate şi nu vărsate, în cazul acestora din urmă, e un risc de contaminare ridicat”, a explicat, pentru „Adevărul”, medicul Corina Zugravu, specialist în alimentaţie publică.

La rândul său, Alis Grasu susţine că alimentele consumate trebuie să aibă toate proprietăţile organoleptice: gust, miros, aspect fizic. „Este esenţial ca ele să fie păstrate în condiţii termice bune”, a explicat urgentistul.

Agenţii responsabili de intoxicaţia alimentară

Salmonella se dezvoltă în general în carnea de pui crudă, în laptele pasteurizat şi în ouă, iar câteva dintre simptomele intoxicaţiei cu salmonella sunt diareea, migrenele, durerile de burtă, febra şi vărsăturile. Stafilococii au devenit al doilea tip de bacterii responsabile de intoxicaţia alimentară, simptomele fiind similare cu cele ale toxiinfecţiei cu salmonella. În ceea ce priveşte bacteria E. Coli, ea produce toxine cunoscute sub numele de verotoxine, aflate în special în carnea de pasăre insuficient gătită, în sucul de mere sau în orice aliment aflat în contact cu dejecţiile de bovine.