Creşterile salariale din Sănătate nu se aplică peste tot

Deşi întreg personalul medical trebuia să primească 15% în plus la salariu începând cu decembrie 2016, acest lucru nu s-a întâmplat în toate unităţile sanitare din ţară. Iar asta în ciuda faptului că legea a fost adoptată în timp util de Parlament. Însă pentru că actul normativ a fost atacat la Curtea Constituţională a fost publicat în monitorul oficial abia pe 24 decembrie 2016. Probabil din acest motiv creşterea salarială nu a fost resimţită de toate cadrele medicale.



„Sunt multiple neînţelegeri ale legii. Deşi trebuia să se aplice de la 1 decembrie, unele spitale au decis să majoreze salariile doar după publicarea documentului în Monitorul Oficial. Cu alte cuvinte, sunt spitale în care personalul medical va primi salariul majorat în februarie. Prima sesizare pe care am primit-o, legat de aceste nereguli, a venit de la Spitalul CF din Galaţi. Am primit semnale şi de la alte spitale din ţară unde prevederile Legii 250/2016 de aprobare a OUG 20/2016 privind creşterea salariilor în sănătate nu s-au aplicat”, a declarat, pentru „Adevărul”, doctorul Florin Buicu, preşedintele Comisiei de Sănătate din Camera Deputaţilor.



Ce soluţie au cadrele medicale



Medicul a explicat că există o serie de situaţii paradoxale şi îi sfătuieşte pe medicii şi asistenţii medicali care nu au beneficiat de măriri salariale să depună notificări către conducerile unităţilor sanitare, prin care să le ceară drepturile ce li se cuvin. Deja sesizările au început să curgă şi către Colegiul Medicilor din România, federaţia Sanitas şi sindicatul Promedica. „Diferenţa de salariu, în cazul celor care nu l-au primit conform noilor prevederi, ar trebui dată retroactiv”, a completat medicul Florin Buicu.

La rândul său, vicepreşedintele Sindicatului Promedica, doctorul Marian Stamate, arată că neregulile nu se opresc aici. Spre exemplu, majorările salariale nu au fost aplicate şi şefilor de secţii sau managerilor de spitale.



„Sunt medici, şefi de secţii, care au ajuns să aibă salarii mai mici decât medicii primari din secţia respectivă. Mai există probleme cu sporul de doctorat, care de la 1 decembrie ar fi trebuit să fie dublat. Nu e vorba neaparat de această dublare dar doctoratul contează la calculul orelor de gardă, pentru medicii care sunt şi doctori în ştiinţe medicale”, a explicat medicul.



Paradoxul medicilor rezidenţi din acelaşi an de studiu



În ceea ce-i priveşte pe medicii rezidenţi, şi ei au de suferit din cauza modului în care a fost aplicată ordonanţa prin care s-au majorat salariile. Concret, deşi toţi medicii rezidenţi sunt plătiţi din bugetul de stat, fiind în pregătire şi având, teoretic, aceeaşi bază salarială, există diferenţe de încadrare, în funcţie de tipul spitalului în care lucrează, dar şi de tipul de rezidenţiat pe care îl fac: pe post sau pe loc. „Am primit sesizări legate de salarizarea diferenţiată a rezidenţilor, sunt erori materiale”, a subliniat medicul Florin Buicu.



Şi Colegiul Medicilor din România (CMR) spune că, dacă sindicatele vor decide să ia măsuri, le vor sprijini întru-totul. „În spitalul în care lucrez, salariul a crescut, depinde de la un angajator la altul, nu este uniform aplicată legea în ţară. Am primit înştiinţări la colegiu pe care le-am transmis mai departe, dar este clar că există o problemă. Vom merge împreună cu sindicatele, e un drept câştigat, e firesc ca medicii şi întreg personalul medical să beneficieze de el aşa cum se cuvine”, a explicat, pentru „Adevărul”, doctorul Gheorghe Borcean, preşedintele CMR.



Buget insuficient pentru măriri în anumite spitale



Pe de altă parte, se pare că în anumite spitale salariile nu au putut fi majorate pe motiv că bugetul nu a fost suficient. „Teoretic, salariile au fost mărite, practic, în buzunar, nu toţi au resimţit această mărire. Unele spitale n-au avut filă de buget. Cine a avut bani, a majorat salariile, cine nu, nu. Ştatele de plată însă sunt făcute pe noua grila. Unele spitale nu le-au aplicat dar din punct de vedere financiar ele vor fi cu siguranţă prinse în buget”, a conchis şi Leondard Bărăscu, preşedintele SANITAS.



Majorarea salarială din Sănătate a fost declarată constituţională de către Curtea Constituţională, după ce legea de aprobare a OUG 20, adoptată în Parlament, a fost atacată atât de Guvernul României, cât şi de PNL, pe motiv că rapoartele au fost depuse târziu. Impactul bugetar va fi de 4,8 miliarde de lei, dar economiştii cred că el va fi mult mai mare. Odată cu majorarea salarială din Sănătate s-au majorat şi salariile din Asistenţă Socială şi Educaţie.