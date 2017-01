Ce se va căuta pe piaţa muncii în 2017

IT-ul, outsourcing-ul, domeniul bancar, cel energetic şi construcţiile vor avea nevoie de mână de lucru în 2017. Aşa susţin specialiştii în recrutare, care arată că deficitul de forţă de muncă din companii se acutizează pe an ce trece, motiv pentru care şi salariile oferite nou-veniţilor sunt din ce în ce mai mari, tendinţă care se va păstra şi în lunile martie - aprilie - mai, când se vor face angajări masive.



„Se păstrează tendinţa din acest an. Vor fi ofertate locuri de muncă în domeniul outsourging, în special în companiile multinaţionale. De asemenea, IT-ul rămâne, în continuare, o sursă bună de venit atât pentru angajaţi, cât şi pentru angajatori. Serviciile de call-center vor fi din nou foarte căutate şi în 2017. Cât priveşte zonele în care vor fi cele mai multe locuri de muncă disponibile acestea sunt Vestul şi Nord-Vestul ţării”, a explicat, pentru „Adevărul”, Gabriel Chicioreanu, consultant în carieră.



Specialistul arată că angajări masive vor fi făcute în primul trimestru din 2017, astfel că cei care sunt interesaţi să îşi schimbe locul de muncă sunt sfătuiţi să o facă în primele cinci luni din an. Asta pentru că angajările stagnează în perioada verii. Un nou val de angajări va mai exista în toamna anului 2017, când are loc şi un târg mare de carieră dedicat absolvenţilor de studii superioare, dar şi Bursa Locurilor de Muncă, unde pot participa şi cei cu studii medii.



Vor creşte salariile şi în 2017



Însă, la fel ca în 2016, companiile, fie ele multinaţionale, mici sau mijlocii, se vor lupta între ele pentru cei mai buni angajaţi. Iar „bătaia mare” se va da în special în zonele care se confruntă cu un deficit major de personal, susţine şi Dumitru Costin, şeful Blocului Naţional Sindical (BNS). „IT-ul, pe cât de ofertant e, rămâne o zonă descoperită. Industria automobilelor rămâne pe deficit, la fel şi domeniul construcţiilor. România are o mare problemă în această direcţie, nu se mai găsesc lucrători în construcţii şi vom avea mult de suferit din această cauză. Probleme au început să apară şi în domeniul energetic, spre care nu se mai orientează absolvenţii de liceu, în timp ce industria de apărare trece şi ea printr-un deficit de cadre. Piaţa muncii, cu toate elementele ei, trebuie să devină prioritate pentru noul Guvern. În momentul de faţă pregătim tineri, dar hrănim alte economii”, a declarat, pentru „Adevărul”, Dumitru Costin.



În ceea ce priveşte salariile, sindicalistul arată că ele au crescut brusc în ultimii ani, uneori chiar şi nejustificat. Sunt şanse mari ca acest lucru să se întâmple şi la anul. „În mai multe domenii, angajatorii, din disperare, au crescut salariile anumitor categorii. Se fură angajaţi de la o companie la alta, însă ce este clar e că foarte puţine firme au o strategie reală pentru resursele umane. În cazul companiilor de stat, această strategie lipseşte cu desăvârşire”, a precizat şeful BNS, arătând că aceste majorări salariale sunt consecinţe determinate de valul de demisii din 2016.



Ce calităţi trebuie să aibă candidatul ideal



Prin urmare, spun specialiştii, un proaspăt absolvent de facultate interesat să intre în câmpul muncii poate obţine chiar şi 2.000 - 2.500 de lei ca salariu de pornire în domenii precum IT sau outsourcing (externalizarea unor servicii – n.r.). Însă, punctează aceiaşi experţi, salariile mari vin şi cu o serie de cerinţe din partea angajatorului. În 2017, experienţa, cunoştinţele de limbi străine, în special a celor exotice şi implicarea în alte activităţi decât cele strict legate de locul de muncă sau facultate vor fi căutate de specialiştii în recrutare în CV-urile candidaţilor.



Cei care îndeplinesc aceste cerinţe au cele mai mari şanse să ajungă faţă în faţă cu angajatorul pentru un interviu. „Se va pune accent pe limbile străine exotice cum sunt slovaca, poloneza sau japoneza. Aceşti candidaţi au şanse să obţină salarii mai mari. Chiar şi cei care ştiu germană au un plus faţă de restul candidaţilor. În cazul absolvenţilor de facultate, se va pune accent pe partea practică şi pe voluntariat. E important, ca recrutor, să vezi că îşi doreşte mai mult decât doar să studieze”, a explicat Gabriel Chicioreanu.



Potrivit acestuia, un aspect important de care trebuie să ţină cont candidaţii este personalizarea CV-ului pentru jobul pentru care candidează. „Trebuie să fie lipsit de generalităţi”, a completat specialistul în recrutare.



România, criză acută de muncitori calificaţi



De câţiva ani, România se confruntă cu o criză majoră de meseriaşi, în timp ce elevii intră demotivaţi în şcolile profesionale sau în liceul tehnologic. Modul în care sunt văzute meseriile la noi în ţară, dar şi faptul că zidarii, cizmarii sau strungarii sunt prost plătiţi, îi determină pe tineri să aleagă licee teoretice unor şcoli profesionale deşi de multe ori nu sunt bine pregătiţi şi nu reuşesc să ia examenul de maturitate. „Sunt necesare soluţii de sistem, care să pornească de la prognoze reale, să se concentreze pe orientare vocaţională şi pe adecvarea la specificul economic al fiecărei zone”, spune Claudia Petrescu, sociolog, arătând că România are nevoie de meseriaşi adaptaţi pieţei muncii, remuneraţi corect şi performanţi.



În urma unei decizii a Guvernului, persoanele dispuse să se relocheze pentru obţinerea unui loc de muncă ar putea beneficia de sprijin financiar guvernamental. „Companiile din Nord-Vestul ţării oferă multe locuri de muncă, acum e importantă disponibilitatea. Înainte de 1989 exista acel proces de transhumanţă, în care oamenii mergeau, mai mult obligaţi, acolo unde este nevoie. Acum, aceste facilităţi pentru relocare ar putea fi de bun augur”, a precizat şi Gabriel Chicioreanu, specialist în recrutare.