„Cazierul“ şoferilor, la un click distanţă. Cum poţi verifica pe net clasa bonus/malus pentru RCA-ul maşinilor

Autorităţile vor să aducă mai multă transparenţă în contractele de asigurare pentru poliţele obligatorii RCA. De aceea, Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) pune la dispoziţia şoferilor un instrument online prin care pot obţine informaţii despre încadrarea în clasa bonus/malus a autovehiculelor.

„Acest instrument oferă un plus de transparenţă în ceea ce priveşte detaliile contractelor RCA şi, de asemenea, informează în permanenţă asiguraţii cu privire la clasa de B/M în care sunt încadraţi. Consider că aplicaţia pe care am lansat-o va fi foarte utilă consumatorilor, pentru că sistemul bonus-malus are un rol esenţial în determinarea tarifului poliţelor auto obligatorii“, a explicat Leonardo Badea, preşedintele ASF.

Concret, accesând, succesiv, pe site-ul www.asfromania.ro, rubricile „Consumatori“ şi „Informare Bonus Malus“, orice şofer poate afla în ce clasă Bonus/Malus este încadrat.

Căutarea se poate face simultan pentru maximum cinci vehicule, iar criteriile de căutare sunt numărul de înmatriculare sau numărul de identificare a autovehiculului (seria de şasiu). Rezultatele furnizate reprezintă încadrarea în clasa B/M pentru fiecare autoturism în parte, pentru data de referinţă aleasă, precum şi alte detalii privind poliţa RCA (compania de asigurare, durata contractului).

Prin interogări succesive , pentru date de referinţă diferite, arată ASF, acest instrument online permite utilizatorilor să genereze şi un istoric al încadrării în clasele de Bonus/Malus ale autovehiculelor deţinute.

Poliţe mai piperate pentru şoferii periculoşi

Totodată, supraveghetorul pieţei de asigurări vine în sprijinul şoferilor „cuminţi“. Astfel, ASF vrea să dea o libertate mai mare de mişcare companiilor de asigurări în ceea ce priveşte stabilirea valorii poliţelor de asigurare obligatorie şi propune noi reguli.

Concret, firmele de asigurare ar putea lua în calcul şi alte criterii de departajare a şoferilor, în plus faţă de ceea ce prevede sistemul centralizat bonus-malus, bazat pe datele din baza CEDAM, pentru a aplica anumite reduceri sau, după caz, majorări de preţ. Astfel, ar putea conta, printre altele, istoricul şoferului cu societatea de asigurare care încheie poliţa, acceptarea unui sistem de monitorizare de tip gps, care înregistrează viteza de deplasare, dar şi de câte ori calcă frâna. În plus, companiile de asigurări ar putea să primească acces la baza de date a poliţiei pentru a construi un cazier pentru şoferi, care să includă toate neregulile comise în trafic.

Totul despre Bonus/Malus

Sistemul din România include opt clase de bonus şi opt clase de malus. Fiecare daună plătită în perioada de valabilitate a poliţiei RCA se penalizează cu scăderea a două clase Bonus/Malus. Astfel, şoferii fără niciun eveniment în trafic vor fi încadraţi în clasa B8, în timp ce şoferii cu istoric plin de accidente pot ajunge până la clasa M8.

Conform noii legislaţii din domeniul asigurărilor, în situaţia în care un asigurat persoană fizică deţine mai multe vehicule, acesta beneficiază de aceeaşi clasă a sistemului Bonus/Malus pentru toate vehiculele, respectiv cea mai favorabilă asiguratului. În cazul persoanelor juridice, sistemul Bonus/Malus se aplică pentru fiecare vehicul în parte.

Coeficienţii claselor Bonus/Malus vor avea valori diferite, începând cu reduceri de până la 50% şi terminând cu penalizari de până la 80%.

Concret, cu cât clasa Bonus este mai mare, cu atât poliţa RCA va avea o valoare mai mică. Astfel, pentru clasa B8, coeficientul aplicat asupra primei de asigurare este de 50%. Pentru B7, este de 60%, B6 – 70%, B5 – 75%, B4 – 80%, Br – 85%, B2 – 90% şi B1 – 95%.

Clasele de malus pornesc de la un coeficient de 100% (M1), după care acesta creşte progresiv: M2 – 120%, M3 – 130%, M4 – 140%, M5 – 150%, M6 – 165%, M7 – 180% şi M8 – 200%.