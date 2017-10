Tăriceanu, atac fără precedent la adresa lui Iohannis: Urmăreşte conducerea României cu cătuşe, dosare fabricate şi alegeri măsluite

„Constatăm cu regret că indivizii, care compun şi se luptă pentru supravieţuirea „statului paralel” sub pretextul luptei anticorupţie, deţin pârghii importante ale unor instituţii de forţă şi ale media şi se află la comanda unei adevărate armate de mercenari bine instruiţi şi plătiţi cu mijloace financiare obţinute ca urmare a unor fapte de corupţie şi felurite ilegalităţi. Toate acestea se petrec sub patronajul preşedintelui României care urmăreşte două obiective personale: obţinerea unui nou mandat la Cotroceni şi trecerea în uitare şi prescrierea ilegalităţilor comise în perioada când deţinea funcţia de primar al Sibiului. Cum după trei ani la Cotroceni realizările sale sunt undeva spre zero, singura sa şansă la un nou mandat este perpetuarea dependenţei Justiţiei faţă de „statul său paralel”, cu alte cuvinte, conducerea României cu cătuşe, dosare fabricate şi alegeri măsluite prin metode sofisticate“, a afirmat Călin Popescu-Tăriceanu într-un comunicat de presă, remis „Adevărul“.

Liderul ALDE, care deţine şi funcţia de preşedinte al Senatului, a precizat faptul că vrea adoptarea cât mai rapidă a legilor Justiţiei.

„Pe noi ne interesează modificarea legilor Justiţiei pentru a accelera demantelarea «statului paralel», pentru ca grozăviile puse în operă de indivizii care au format „statul paralel” să nu se mai repete şi pentru ca toţi cei care participă la înfăptuirea actului de Justiţie să răspundă atunci când comit abuzuri“, a mai spus Tăriceanu.





„Partizanii noii Securităţi“

Preşedinte Senatului a criticat şi mai multe personaje publice din zona Justiţiei, cum e cazul şefei CSM, cristina tarcea, sau procurorul-general Augustin Lazăr.

„Am citit zilele acestea mai multe abordări politice pe tema modificărilor legilor Justiţiei din partea unor personaje cu funcţii importante în cadrul puterii judecătoreşti: preşedinta ÎCCJ, Cristina Tarcea, procurorul-general, Augustin Lazăr, câţiva membri ai CSM ş.a.m.d. Pentru moment, las la o parte că intervenţiile lor politice sunt neavenite, fiind incompatibile cu statutul de magistrat şi las la o parte că şi-au arogat atribuţii neconstituţionale prin imixtiunea în activitatea Parlamentului. Întreb totuşi retoric: ce fel de oameni de Drept sunt cei menţionaţi, dacă ei s-au transformat în partizanii Noii Securităţi marca Coldea-Maior, ai „statului paralel” şi ai uzurpării puterii politice legitimate la alegeri? Sunt ei oameni ai Dreptului, când militează în continuare explicit sau implicit pentru dosare fabricate de echipele mixte Coldea-Kovesi în care au fost cooptaţi şi unii judecători? Sau când acţionează complice la compromiterea unor politicieni nedoriţi prin scurgeri de informaţii de la DNA către presă şi la falsificarea unor probe? Mai pot avea ei calitatea de magistraţi, când încurajează direct sau indirect activitatea grupurilor de lucru clandestine, o adevărată mafie, la care participau politicieni, procurori, înalţi responsabili ai SRI, judecători şi mercenari din aşa-zisa presă?“, a mai spus Tăriceanu.