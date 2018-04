Surse: PSD coace încă o remaniere. Cine sunt miniştrii vizaţi

La mai puţin de trei luni de la instalare, premierul Viorica Dăncilă pregăteşte schimbări în Guvern, au declarat surse politice pentru „Adevărul“. Oficial, Viorica Dăncilă spune că nu se pune problema unei remanieri. „Este adevărat că unii (miniştri – n.r.) merg cu viteza întâi, alţii cu a doua. Eu sper că vor recupera din distanţă şi se vor încadra în foaia de parcurs“, a declarat premierul la Antena 3. Surse social-democrate susţin însă că Viorica Dăncilă a discutat deja cu Liviu Dragnea câteva mutări în Executiv, care vor fi puse în practică până la sfârşitul sesiunii parlamentare, când se va intra oficial în vacanţă. „Sunt vizaţi cel puţin trei miniştri care au avut prestaţii sub aşteptări. Dar, deocamdată, nu e nimic bătut în cuie“, susţin sursele citate.

Cei trei miniştri, potrivit mai multor surse politice, ar fi: Dănuţ Andruşcă (Economie), Valentin Popa ( Educaţie) şi George Ivaşcu ( Cultură).

În cele trei luni de când a fost instalat în funcţie, Dănuţ Andruşcă s-a remarcat prin tăcere. După experienţa de la audierile parlamentare, când s-a făcut de râs încercâdn să explice care sunt priorităţile sale ministeriale, Andruşcă a a acordat un singur interviu, pentru Antena 3, în care şi-a prezentat un scurt bilanţ, axat pe salvarea Şantierului Naval Mangalia, cu datorii de peste 1 milion de euro. Când reporterul a încercat să obţină răspunsuri şi la alte întrebări, a intervenit consilierul ministrului Andruşcă: „Haideţi să păstrăm asta pe şantier“. Şi interviul s-a încheiat.

Activitatea lui Andruşcă este privită reticent şi în partid. „Nu e unul dintre miniştrii cu care să ne putem lăuda“, recunoaşte unul dintre vicepreşdinţii PSD. În plus, nici protectorul politic al lui Dănuţ Andruşcă nu trece prin momente fericite. Ionel Arsene, preşedintele CJ Neamţ, unul dintre apropiaţii lui Liviu Dragnea, tocmai a ieşit din arest preventiv într-un dosar de corupţie şi aşteaptă procesul.

Debandadă centenară

De asemenea, surse politice susţin că ministrul Culturii, George Ivaşcu, ar fi şi el în pericol de remaniere. Potrivit acestora, atribuţiile lui Ivaşcu ar fi fost deja delegate secretarilor de stat, lăsându-l în acest moment fără nicio putere de decizie în minister.

Aflat în funcţia de ministru al Culturii de la sfârşitul lunii ianuarie, George Ivaşcu s-a remarcat prin decizia de a anula toate cele 2.000 de proiecte pentru Centenar depuse anterior, dar şi prin demiterea unui număr de 21 de consilieri din Departamentul Identităţii Naţionale şi a doi secretari de stat, Paul Cotîrleţ şi Alexandru Oprean, ambii cu proptele solide în PSD. Vicepreşedintele Comisiei speciale pentru celebrarea Centenarului, deputatul PNL Florin Roman, a declarat pentru „Adevărul” că organizarea Centenarului este un „amestec de haos, incompetenţă şi delăsare” şi că departamentul „a fost umplut cu paznici şi cu fotbalişti”.

Opoziţia a lansat la începutul lunii aprilie o moţiune simplă împotriva lui George Ivaşcu, însă aceasta a picat la votul din Camera Deputaţilor. Ministrul Culturii a explicat în plen că „nu ministrul Ivaşcu şi nu guvernul PSD au decis că momentul Unirii nu se încheie, ci doar începe în 1918”, motivând astfel lipsa proiectelor la sfârşitul a trei luni din anul Centenar. Totodată, Ivaşcu a încurajat administraţiile locale şi organizaţiile să trimită proiecte, finanţarea fiind posibilă până în 2020, iar finalizarea proiectelor până în 2023.

Popa împarte şi parte-şi face

Valentin Popa şi-ar putea încheia experienţa de ministru după numai un semestru. Ministrul Educaţiei este acuzat de rectorii marilor universităţi că oferă bani „cu ură şi răzbunare“, nu în funcţie de performanţă, încălcând astfel orice etică academică şi, inclusiv, Legea Educaţiei. Acuzaţiile vin după ce opt dintre cele mai cunoscute universităţi au rămas cu mai puţini bani, în urma repartizării cifrelor de şcolarizare, publicată de Ministerul Educaţiei. Este vorba de Universitatea din Bucureşti (are mai puţin cu 60 de locuri bugetate), Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (are mai puţin cu 25 de locuri) Academia de Studii Economice (are mai puţin cu 20 de locuri), Universitatea „Babeş Bolyai” din Cluj (care mai puţin cu 29 de locuri) şi Universitatea de Vest din Timişoara (mai puţin cu 10 locuri). Conducerile acestor instituţii au avut mai multe critici vizavi de modul în care Guvernul PSD-ALDE manageriază domeniile Educaţiei şi Cercetării.

În acelaşi timp, Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava, al cărei rector suspendat este chiar actualul ministru al Educaţiei, Valentin Popa, a primit 47 de locuri în plus faţă de anul curent. Totodată, Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB), unde rector este Ecaterina Andronescu, s-a ales cu 167 de locuri mai multe, ajungând la un total de 4.775 de locuri, iar Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti, condusă de fostul ministru al Educaţiei Sorin Cîmpeanu a primit 40 de locuri în plus faţă de anul trecut. Universitatea de Medicină şi Farmacie Carol Davila din Bucureşti a primit 72 de locuri în plus, ajungând la 1.100 de locuri.