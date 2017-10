Scandalos. Cum a inventat Eugen Nicolicea un articol de lege ca să o lase pe Rovana Plumb cu imunitate încă o lună. Miza amânării

Solicitarea prin care procurorii DNA cer ridicarea imunităţii Rovanei Plumb, deputat şi ministru pentru Fonduri Europene, a ajuns pe masa Comisiei Juridice din Camera Deputaţilor. Regulamentul Camerei Deputaţilor este croit în aşa fel încât parlamentarii cu probleme penale să fie păsuiţi. Comisia Juridică are la dispoziţie mai întâi cinci zile pentru a face un raport preliminar în care să spună de câte zile are nevoie pentru a întocmi raportul final. Cu precizarea că termenul maxim pentru redactarea raportului final nu poate depăşi 14 zile. Însă istoria ne arată că PSD foloseşte din plin termenul maxim. De obicei, Comisia Juridică aşteaptă cinci zile pentru a spune că mai are nevoie de încă două săptămâni pentru a da un aviz, care oricum e consultativ.

Numai că, în cazul Rovanei Plumb, PSD nu s-a mulţumit să tragă de timp în condiţiile oferite de Regulamentul Camerei Deputaţilor, ci pur şi simplu a inventat o nouă prevedere legală. Eugen Nicolicea, preşedintele PSD al Comisiei Juridice, a scos din burtă un nou termen: 14 zile pentru raportul preliminar, plus alte 14 pentru raportul final. „Conform Regulamentului, trebuie să facem o primă evaluare în care să spunem termenul maxim pentru a face ancheta plus întocmirea referatului. Biroul Permanent al Camerei poate să aprobe termenul maxim sau să aprobe un termen mai scurt. Pe cale de consecinţă am propus 14 zile pentru efectuarea anchetei şi 14 zile pentru întocmirea şi votarea raportului“, a spus Nicolicea în şedinţa Comisiei Juridice. Aşadar, 28 de zile dintr-un foc. 28 de zile lucrătoare, la care se mai adaugă weekend-urile, plus alte amânări intempestive.

Deşi a început discursul cu sintagma „Conform Regulamentului“, Eugen Nicolicea contrazice tocmai Regulamentul Camerei Deputaţilor, pe care l-a invocat. „Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor are obligaţia să ceară Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi să prezinte, în cel mult 5 zile, o primă evaluare a respectivei solicitări şi o estimare a timpului necesar pentru a realiza audierea deputatului şi pentru a studia documentele înaintate de procurorul general. Pe baza evaluării preliminare, Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor va fixa un termen de depunere a raportului de către Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, termen care nu poate fi mai mare de 14 zile“, arată articolul 157.

Deputatul PNL Gabriel Andronache i-a amintit lui Nicolicea că nu poate depăşi termenul de 14 zile. „Noi nu suntem de acord cu interpretarea pe care aţi dat-o dumneavoastră. Termenul maxim e de 14 zile. Propunerea noastră e să ne încadrăm acest termen de 14 zile, nu să votăm două intervale de 14 zile. Îmi bazez afirmaţia pe articolul 157“, a spus Andronache, invocând articolul citat mai sus.

Nicolicea a răspuns: „Şi punctul de vedere faţă de articolul 13 din Legea 115 pe 1996“. De fapt, e vorba de Legea 115 pe 1999, mai exact legea răspunderii ministeriale, căci Legea 115 din 1996 e Legea pentru declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraţilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţii de conducere.

Dar faptul că Nicolicea a încurcat legile nu e nici pe departe cea mai gravă problemă, ci faptul că articolul 13 din Legea răspunderii ministeriale – invocat de Nicolicea - nu prevede absolut niciun termen în care Comisia Juridică să dea un raport. „Dezbaterea propunerii de începere a urmăririi penale în Camera Deputaţilor sau în Senat se face pe baza raportului întocmit de o comisie permanentă care, în cadrul competenţei sale, a efectuat o anchetă privitoare la activitatea desfăşurată de Guvern sau de un minister ori de o comisie specială de anchetă constituită în acest scop. Raportul se înscrie cu prioritate pe ordinea de zi a Camerei Deputaţilor sau a Senatului, după caz“, spune articolul 13 din Legea răspunderii ministeriale.

FACĂ-SE VOIA LUI NICOLICEA!

Practic, Eugen Nicolicea a ignorat Regulamentul Camerei Deputaţilor, dar, în acelaşi timp, a inventat un termen, minţind că el este prevăzut în Legea răspunderii ministeriale. Dialogul dintre Gabriel Andronache şi Eugen Nicolicea este relevant pentru a ne da seama ce înseamnă un argument juridic pentru deputatul PSD.

Gabriel Andronache (PNL): Vă rog să-mi indicaţi articolul de lege unde găsiţi dumneavoastră termenul de 14 zile.

Eugen Nicolicea (PSD): Domnule Andronache, sper că glumiţi. Ancheta trebuie efectuată. Spuneţi dvs. un alt termen.

Gabriel Andronache : O zi. Termenul dumneavoastră nu se regăseşte în lege.

Eugen Nicolicea: Păi şi termenul de o zi se regăseşte?

Gabriel Andronache: Nu, dar aţi spus să propun un termen.

Eugen Nicolicea: În regulă. Ca să fiţi mulţumit, eu zic 15 zile. Neexistând un termen în care să mi se zică cât, am făcut o estimare: cât îţi trebuie să audiezi şi alte neclarităţi.

Iar majoritatea PSD-ALDE din Comisia Juridică a votat pentru propunerea lui Eugen Nicolicea, care sfidează prevederile legale în vigoare.

Miza amânării: scârţâie majoritatea

De ce trage de timp PSD cu atâta ardoare în cazul Plumb? Surse politice susţin că social-democraţii nu mai sunt siguri de majoritate în Camera Deputaţilor, mai ales după ce au respins legea UDMR privind folosirea limbii materne în instituţiile publice. „Majoritatea e pe muchie de cuţit. Trebuie multă atenţie la acest vot, pentru că e riscant să ne bazăm din nou pe minorităţile naţionale, ca în cazul moţiunii de cenzură“, au declarat surse politice pentru „Adevărul“. Fără voturile UDMR şi fără voturile deputaţilor controlaţi de Victor Ponta şi Daniel Constantin, majoritatea PSD – ALDE ar putea da primul rateu important şi ar risca să o lase pe Rovana Plumb fără imunitate. Dar într-o lună, Liviu Dragnea are destul timp de negociere.