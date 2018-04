Reacţia preşedintelui României cu privire la intenţia Guvernului de a reloca Ambasada României din Israel la Ierusalim: „Nu am fost informat“

„Preşedintele României nu a fost informat sau consultat în prealabil în legătură cu acest demers. Administraţia Prezidenţială subliniază că această decizie nu are la bază evaluări solide şi cuprinzătoare. Un astfel de demers nu se poate face decât în urma unei analize de profunzime, care să ia în considerare toate consecinţele şi implicaţiile politice externe ale acestuia“ - se arată în comunicatul Administraţiei Prezidenţiale de vineri dimineaţă.

În comunicat, se arată că:

„Preşedintele Klaus Iohannis consideră că iniţiativa Guvernului României poate reprezenta, eventual, cel mult începutul unui proces de evaluare în materie, care poate fi finalizat doar în momentul încheierii negocierilor privind Procesul de Pace din Orientul Mijlociu, în cadrul căruia statutul Ierusalimului reprezintă o temă centrală. Acest statut poate fi stabilit numai în urma încheierii unui acord direct şi final între părţi.

Preşedintele, în calitate de titular al deciziilor de politică externă a României şi ca reprezentant al României în plan extern, în conformitate cu prevederile constituţionale, reiterează faptul că poziţia constantă a ţării noastre în ceea ce priveşte Procesul de Pace din Orientul Mijlociu rămâne neschimbată. Preşedintele Klaus Iohannis subliniază, din nou, necesitatea rezolvării juste şi de durată a conflictului israeliano-palestinian, prin implementarea „soluţiei celor două state”, Israel şi Palestina, care să coexiste în pace şi securitate, ca unică variantă viabilă şi capabilă să garanteze îndeplinirea aspiraţiilor părţilor.

Preşedintele României reafirmă faptul că poziţia ţării noastre faţă de statutul oraşului Ierusalim rămâne conformă cu cea stabilită prin rezoluţiile Consiliului de Securitate ONU şi Adunării Generale ONU în materie.

Administraţia Prezidenţială reaminteşte faptul că există o serie de rezoluţii ale Consiliului de Securitate al ONU şi ale Adunării Generale a ONU prin care se solicită, printre altele, statelor membre ONU să se abţină să stabilească misiuni diplomatice în Ierusalim şi să intensifice eforturile internaţionale pentru o pace durabilă, cuprinzătoare şi justă în Orientul Mijlociu. Prin urmare, în această etapă, relocarea ambasadei României în Ierusalim ar reprezenta o încălcare a dreptului internaţional relevant.

Ţinând cont de toate aceste aspecte, Preşedintele Klaus Iohannis îndeamnă toţi factorii guvernamentali şi politici la responsabilitate şi discernământ în ceea ce priveşte deciziile majore de politică externă ale României, cu efecte strategice, inclusiv asupra siguranţei naţionale şi a cetăţenilor români. În acest sens, o astfel de decizie trebuie luată numai după consultarea şi cu avizul tuturor instituţiilor cu atribuţii în domeniul politicii externe şi al securităţii naţionale, decizia finală aparţinând, din punct de vedere constituţional, Preşedintelui României“.

Trump a dat tonul

Şi Herman Berkovits, medicul personal de origine română al premierului israelian Benjamin Netanyahu, numit zilele trecute consilier onorific al premierului Viorica Dăncilă, susţine mutarea Ambasadei României. „Ierusalimul este capitala milenară a Israelului, a poporului evreu. Noi ne-am rugat timp de generaţii să ne putem întoarce în Ierusalim. Este foarte important că preşedintele Americii, Donald Trump, a recunoscut acest fapt şi în curând va muta Ambasada SUA în Ierusalim“, a declarat Herman Berkovits într-un interviu pentru „Adevărul“.

Decizia preşedintelui american Donald Trump de a recunoaşte Ierusalimul drept capitală a Israelului a reaprins vechiul conflict din zonă. Sute de palestinieni au protestat, în decembrie, imediat după anunţul lui Trump, în Cisiordania şi Fâşia Gaza.

Ierusalimul este extrem de controversat din punct de vedere politic. Israelul spune că e capitala sa, cu tot cu partea de est, pe care a ocupat-o în 1967. Palestinienii, în schimb, susţin că Ierusalimul de Est e capitala lor.

Dragnea: „Să zicem că noi ne mutăm capitala la Braşov“

În decembrie anul trecut, la scurt timp după anunţul lui Donald Trump, liderul PSD, Liviu Drganea, a cerut MAE să mute şi capitala României în Ierusalim. „MAE trebuie să ia în serios lucrul ăsta şi are toată capacitatea instituţională şi nu numai să facă o analiză serioasă. Mie nu mi se par foarte complicate lucrurile. Israelul este un stat suveran şi are aceleaşi drepturi pe care le avem şi noi în interiorul statului. În Israel ambasadele sunt în Tel Aviv, instituţiile centrale sunt în Ierusalim. În fiecare dimineaţă ambasadorii vin la Ierusalim, seara se duc înapoi. Dacă Israelul îşi va muta capitala în mod oficial la Ierusalim, noi o să stăm cu ambasada la Tel Aviv? Să zicem că noi ne mutăm capitala la Braşov. Ambasadele o să rămână în Bucureşti?”, spunea Dragnea.

Amal Jado, secretar de stat pentru Afaceri Europene în Ministerul palestinian de Externe, a exprimat furie în legătură cu declaraţiile făcute de preşedintele Camerei Deputaţilor din România, liderul PSD Liviu Dragnea, privind posibilitatea mutării Ambasadei României din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim. Oficialul palestinian a atras atenţia că o astfel de hotărâre ar încălca reglementările internaţionale, inclusiv rezoluţii ONU, în special Rezoluţia 478 a Consiliului de Securitate ONU, intrând în contradicţie şi cu poziţia Uniunii Europene privind statutul oraşului Ierusalim.

România nu are ambasador în Israel

La mijlocul lunii martie, preşedintele PSD Liviu Dragnea i-a cerut ministrului de Externe, Teodor Meleşcanu, să vină cu o propunere pentru funcţia de ambasador în Israel, neocupat de mai bine de un an. Potrivit unor surse diplomatice, prima şansă pentru a pleca la Tel Aviv o are Monica Gheorghiţă, secretar de stat în MAE pentru Afaceri Globale, promovată în funcţie în ianuarie 2017 de guvernarea PSD. Monica Gheorghiţă a absolvit Facultatea de Drept din cadrul Universităţii din Bucureşti, are un master în relaţii internaţionale la SNSPA şi un doctorat în ştiinţe militare la Academia SRI, sub îndrumarea profesorului Cristian Troncotă. Surse diplomatice o descriu succint: „E foarte obedientă, dar profesionistă“. Vorbeşte fluent engleză, franceză, spaniolă şi are cunoştinţe de germană şi de chineză.