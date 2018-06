PNL a terminat forma „semifinită“ a moţiunii de cenzură. Când va fi depusă

"Am aprobat de principiu textul moţiunii de cenzură. Va fi adus la forma semifinită a PNL până mâine (marţi – n.r.) la ora 17.00. În baza acestui text, vom discuta cu toţi ceilalţi parteneri care vor veni să susţină moţiunea de cenzură. Suntem deschişi la completarea acestui text, suntem deschişi la îmbunătăţirea, la introducerea de noi teme şi motive care să stea la baza moţiunii de cenzură. De asemenea, am stabilit ca şi calendar depunerea moţiunii de cenzură aproximativ în jurul datei de 20 iunie. Am discutat şi despre stadiul negocierilor şi mai ales de toate discuţiile şi întâlnirile pe care urmează să le avem în cursul acestei săptămâni", a afirmat Ludovic Orban.

Liderul PNL a refuzat să spună care sunt partidele cu care a finalizat negocierile pentru susţinerea moţiunii de cenzură.