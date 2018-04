Orban, despre excluderea lui Zamfir din partid: „Nu există niciun lider PSD care să-l egaleze la atacurile împotriva PNL“. Zamfir: Orban a închis ochii la abuzuri

“Am formulat propunerea de excludere (din partid – n.r.). Motivele care au stat la baza acestei propuneri sunt nerespectarea hotărârilor organismelor statutare ale partidului şi atacuile sistematice asupra conducerii PNL, împotriva liderilor PNL”, a declarat Ludovic Orban.

Acesta a spus că a monitorizat presa timp de patru luni şi niciun lider PSD nu a reuşit să-l egaleze pe Zamfir în ceea ce priveşte atacurile la adresa PNL.

“Chiar făceam o monitorizare de presă pe ultimele patru luni, nu există niciun lider PSD care să-l egaleze pe Zamfir la atacurile împotriva PNL şi împotriva leadership-ului PNL. Nu o fac cu plăcere, sincer, dar sunt obligat să o fac, pentru că PNL are destui adeversari şi întotdeauna cei mai periculoşi adeversari sunt cei pe care nu îi cunoşti. Ştiţi vorba aia <<Apără-mă Doamne de duşmani, că de prieteni am eu grjă>>”, potrivit liderului PNL.

Întrebat dacă nu este vreo problemă că, prin excluderea lui Daniel Zamfir partidul va pierde un senator, Orban a replicat: “Sunt convins că reprezentarea PNL în Parlament va fi la fel de puternică şi de hotărâtă, chiar dacă se va lua această decizie”.

„Orban îmi aduce aminte de Victor Ponta“

Senatorul PNL Daniel Zamfir a declarat pentru News.ro că afirmaţiile lui Ludovic Orban potrivit cărora niciun lider PSD nu a atacat partidul cât a făcut-o el sunt incorecte şi susţine că a avut doar poziţii contrare cu cele ale liderului PNL.

“E incoerct ce spune Ludovic Orban. Nu am atacat PNL, în schimb, am avut poziţii contrare cu cele ale preşedintelui, pentru că nu am cum să nu am poziţii contrare cu preşedintele partidului, atunci când spune neadevăruri (...) Asta îmi aduce aminte de Victor Ponta, care spunea aşa <<în calitate de prim-ministru am o părere, în calitate de deputat am altă părere>>. Aşa şi cu Ludovic Orban. În calitate de deputat care a votat cu şapte mâini legea dării în plată a spus una şi a susţinut că tărie ceva (…)”, a spus Daniel Zamfir pentru News.ro.

Întrebat dacă se va alătura altei formaţiuni politice, acesta a confirmat că a fost contactat de oameni din alte partide, dar numeşte informaţia că se va alătura vreunui partid "o şopârlă" introdusă de cei care insistă să îl vadă plecat.

“Asta cu mersul la alt partid a fost aşa, o şopârlă introdusă de cei care insistă să mă vadă plecat. Să vă aduceţi aminte, anul trecut, domnul Ludovic Orban, pe nepusă masă, a anunţat că mă exclude din partid. Acum că după anunţul ăsta au fost oameni de la alte paritde care m-au contactat, aia este un lucru firesc. Nu e un lucru care să mă deranjeze, atâta timp cât preşedintele partidului anunţă că te dă afară”, a explicat el.

Zamfir a spus că îşi doreşte ca la următorul Consiliu Naţional al PNL să fie lămurită linia partidului, deoarece, de când este Orban în frunte, partidul “a închis ochii la abuzuri”.

“Ca atare, eu îmi doresc ca la Consiliul Naţional, care va fi undeva la începutul lunii iunie, să lămurim foarte clar care este linia partidului, o să aflu şi eu cu ce am încălcat regulile partidului. Îmi doresc ca PNL să fie partidul care va apăra drepurile şi libertăţile fundamentale ale oamenilor. Ori, cred că de obiectivul ăsta nu s-a ţinut. PNL, de când este Orban în frunte, a închis ochii la abuzuri. Dacă PNL consideră că este drumul bun ăsta, să închidem ochii la abuzuri, vă spun că nu o să mai fie nevoie să mă excludă din partid, voi pleca singur”, a mai spus senatorul.

Întrebat dacă Orban poate fi un viitor candidat la alegerile prezidenţiale, Zamfir a declarat: “Nu. Ludovic Orban spune că PNL este undeva la 27-31% (în sondaje – n.r.), asta ne-a şi anunţat la partid. Dar ştie cineva, nu ne-a spus nimeni niciodată cât are el ca preşedinte al partidului în sondaje. S-ar putea ca cifrele să fie cele care să constate că Orban este departe de o locomotivă a partidului, ca atare nu văd cum poate să fie candidat la Preşedinţie, dar poate aflăm”.

Biroul Executiv National al PNL a decis la finalul lunii martie excluderea din partid a senatorului Daniel Zamfir, fost preşedinte al Comisiei economice din Senat şi iniţiatorul legii pentru plafonarea dobânzilor la creditele bancare. Liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat, la finalul şedinţei, că a avut suficientă răbdare în privinţa lui Zamfir, căruia i-a dat trei avertismente publice.