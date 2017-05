O sinecură pentru fostul preşedinte Constantinescu. Parlamentul a înfiinţat Institutul de Studii Avansate pentru Cultura şi Civilizaţia Levantului

Legea privind înfiinţarea institutului, care a fost aprobată de Senat, în calitate de primă cameră sesizată, prevede înfiinţarea acestuia ca instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridică, finanţată din venituri proprii şi din subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Senatului.

Emil Constantinescu a propus, anul trecut, înfiinţarea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura si Civilizaţia Levantului (Orientul Mijlociu, nordul Africii, Balcani, Caucaz). Călin Popescu Tăriceanu şi alţi parlamentari ALDE, partid care îl sprijină puternic pe Constantinescu, au preluat ideea şi au transformat-o în proiect de lege, cu propunerea ca noul Institut să fie finanţat din fondul de rezervă al Guvernului, bani care, în general, se folosesc în caz de dezastre naturale. Premierul Dacian Cioloş s-a opus, iar preşedintele Klaus Iohannis a întors legea în Parlament, pentru reexaminare.

Senatul a adoptat din nou, la începutul lunii martie, proiectul de lege în forma propusă de Constantinescu-Tăriceanu, stârnind criticile Opoziţiei. Spre exemplu, senatorul USR Vlad Alexandrescu, fost ministru al Culturii în Guvernul Cioloş, a atenţionat că noul Institut n-ar fi altceva decât „încă o sinecură în România“. „Cine sunt specialiştii pe care contaţi dumneavoastră? Nu văd pe cine contaţi ca director al viitorului institut. Pe cine contaţi? Dumneavoastră sunteţi geolog!”, l-a întrebat Vlad Alexandrescu pe Emil Constantinescu în şedinţa Comisiei de Învăţământ a Senatului, la care a luat parte şi fostul preşedinte. „Cuvântul «sinecură» este o jignire profundă. E prima jignire pe care o primesc în toată viaţa“, a răspuns Constantinescu, care potrivit unor surse politice ar urma să ocupe o funcţie de conducere în Consiliul Ştiinţific.

Iniaţiativa fostului preşedinte a fost puternic criticată şi de Gabriel Liiceanu şi Andrei Pleşu. „Mă gîndesc, melancolic, la cele peste 50 de Institute de Cercetări ale Academiei Române (plus 12 Centre de Cercetare), a căror situaţie financiară e departe de a fi roză, mă gîndesc, de pildă, la Institutul de Istoria Religiilor înfiinţat (în ţara lui Mircea Eliade!) abia în 2008, dar marginalizat printr-o organigramă de 5 locuri, sau la Institutul de Studii Orientale pe care l-am înfiinţat în 1990 şi care a dispărut cu totul. Ghinion! A trebuit să se nască alianţa spirituală Constantinescu-Tăriceanu pentru ca o adevărată instituţie să se nască! Ca să fiu sincer, am suspectat dintotdeauna o tainică «afinitate» a celor doi în zona aptitudinilor şi apetenţelor intelectuale. Am avut, văd acum, o intuiţie profetică. Sînt, în sfîrşit, umăr la umăr, cu expertiza pe expertiză călcînd...“, a scris, în „Adevărul“, Andrei Pleşu.

Conform unui amendament adoptat de plen, Institutul se înfiinţează la data intrării în vigoare a legii, la trei zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României,