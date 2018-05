Meleşcanu confirmă sursele „Adevărul“. Ministrul de Externe a fost ignorat de Dăncilă privind numirea noului avocat al României la CJUE. „Nu-l cunosc“

Teodor Meleşcanu a fost întrebat de presă despre noul avocat al României la CJUE la Şcoala Naţională de Studii Politice şi Adiministrative (SNSPA) din Bucureşti, unde a participat la deschiderea conferinţei „Challenges to EU’s borders in the 21st Century”.

Iată cum a decurs dialogul între ministrul de Externe şi jurnalişti:

Reporter: Vrem să vă întrebăm şi noi de domnul Canţăr?

Teodor Meleşcanu: De cine?

De domnul Canţăr. Noul agent guvernamental al României la Curtea Europeană de Justiţie.

T:M: Nu-l cunosc. Nu este în zona mea. Nu l-am cunoscut niciodată. Ministrul delegat de ocupă (Victor Negrescu, ministrul Afacerilor Europene şi fost eurodeputat PSD – n.r)

Şi nu a fost nevoie de aprobarea dvs?

T.M: Nu a fost nevoie. N-am aprobat pe nimeni. Este hotărâre de guvern.

V-a consultat doamna Dăncilă înainte să-l numească?

Nu.

Nu v-a consultat?

Nu.

Este o funcţie importantă, totuşi.

Este, sigur.

***

Costin Radu Canţăr, numit de premierul Viorica Dăncilă intempestiv avocat al României la Curtea de Justiţiei a UE, are în spate o puternică susţinere politică. Victor Boştinaru, Olguţa Vasilescu şi Ion Prioteasa sunt oamenii care au insistat ca Radu Canţăr să ajungă în Ministerul de Externe, deşi Teodor Meleşcanu, şeful diplomaţiei, nici măcar nu a fost întrebat, au declarat pentru „Adevărul“ surse guvernamentale.

Bani din pariuri sportive

Canţăr va fi angajat la Ministerul de Externe, unde va avea rang de subsecretar de stat. În 2016, Costin Canţăr a picat un examen de intrare în MAE, după cum arată site-ul instituţiei. A intrat acum, prin semnătura premierului. Surse guvernamentale au declarat pentru „Adevărul“ că ministrul de Externe, Teodor Meleşcanu, a fost pus în faţa faptului împlinit de către premierul Viorica Dăncilă. „Meleşcanu n-a avizat nici destituirea lui Horaţiu Radu, nici numirea lui Canţăr, deşi era nevoie şi de semnătura sa“, au declarat sursele citate.

În declaraţia de avere din 2017, Costin-Radu Canţăr menţionează că a câştigat aproximativ 3.000 de lei din pariuri sportive. Costin Canţăr a jucat la pariuri în timp ce era angajat în funcţia de inspector la Consiliul Concurenţei. În declaraţia de avere din 2013, Canţăr a menţionat un „dar manual din partea bunicii“ de 83.950 lei, bani pe care i-a depus într-un depozit la CEC.

Dragnea a prefaţat demiterea

Răzvan Horaţiu Radu a fost timp de 7 ani avocatul României la CJUE. „Am reuşit să anulăm anul trecut în faţa instanţei europene o decizie a Comisiei Europene care impunea României plata a peste 100 milioane de euro cu titlu de corecţii financiare“, arată Răzvan Horaţiu Radu.

Cu două seri înainte ca Viorica Dăncilă să-l demită pe Răzvan Horaţiu Radu, preşedintele PSD, Liviu Dragnea, s-a plâns, la RTV, că multe dintre proiectele guvernului se blochează din cauza funcţionarilor din ministere. „Mai este un domn la MAE care se opune la tot ce vine de la Guvern. Noi nu mai vrem să ne păcălim cu noţiunea de coincidenţă. Dacă este o reţea, te duci cu gândul la celebrul stat paralel, căci nu se poate, undeva trebuie să există o coordonare”, a spus Liviu Dragnea.