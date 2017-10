Kovesi, după ce Ponta a spus că Dragnea a rugat-o să-i rezolve dosarul penal: „Nu comentez ce zic inculpaţii. E o modă ca inculpaţii să invoce situaţii inventate“

"Cât priveşte inculpatul de care se face vorbire (Liviu Dragnea-n.r.), să nu uităm că a fost trimis în judecată în 2013, după ce am preluat mandatul la DNA, a fost condamnat într-un dosar, a fost din nou trimis în judecată într-un alt dosar, deci nu cred că poate spune cineva că a fost favorizat într-un fel sau altul, cel puţin nu atât timp cât eu am deţinut funcţia", a declarat Kovesi, într-un interviu din cadrul proiectului Once Upon a Time în România , realizat de Iniţiativă România, în parteneriat cu VICE România, Fundaţia Friedrich Naumann pentru Libertate şi Ambasada Canadei.

"Eu am obligaţie de rezervă că magistrat şi nu pot intră în dialog public cu inculpaţii, urmăriţii, martorii, acesta e motivul pentru care nu comentăm aceste declaraţii", a mai spus Kovesi.



„Au fost întrebări insistente să comentez declaraţii, şi în ianuarie am avut o declaraţie publică în care am spus că e prima şi ultima oară când comentez ce spun anumiţi inclulpati. Dacă ar trebui să ies zilnic ar trebui să stau la tv 8-9 ore să comentez numai aceste lucruri", a mai spus Kovesi.

Fostul premier Victor Ponta a povestit că pe un singur coleg din PSD, adică pe Liviu Dragnea, l-a văzut cu ochii săi şi l-a auzit cu urechile sale când se ruga de Laura Codruţa Kovesi şi de Florian Coldea să îl ajute cu dosarul penal şi „în timp ce se lupta pentru el însuşi nu pomenea absolut nimic despre abuzurile contra altor colegi“. Ponta mai spune că nu vrea să se bage din nou în “Mocirlă” cu Dragnea.