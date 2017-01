Kelemen Hunor îl propune pe consilierul său pentru funcţia de preşedinte executiv al UDMR. Kovacs Peter se întoarce în presă

„Porcsalmi Balint este un adevărat profesionist, are multă experienţă şi am încredere deplină în el. Porcsalmi Balint activează de 17 ani în Uniune, iar în acest timp a avut diferite atribuţii, a făcut tot ce se poate face într-o organizaţie politică, începând cu lipirea afişelor şi până la activitatea în sfera guvernamentală. A lucrat alături de noi, nu numai în perioada campaniilor electorale sau când UDMR s-a aflat la guvernare, dar şi în diferitele etape ale dezvoltării Uniunii. Porcsalmi cunoaşte organizaţia, iar cei din organizaţie îl cunosc pe el“, a spus Kelemen Hunor.

Liderul UDMR a mai explicat că CV-ul lui Porcsalmi Balint îl recomandă pentru funcţia de preşedinte executiv al UDMR. „În ultimii şase ani, Porcsalmi Bálint a dobândit experienţă şi pe plan internaţional, activând ca trainer şi consilier pentru numeroşi candidaţi şi multe partide politice din Europa Centrală şi de Est, Africa şi Asia. Am convingerea că această experienţă îi va fi de folos în managementul executiv al UDMR şi în dezvoltarea Uniunii noastre“, a mai precizat preşedintele UDMR. Porcsalmi a fost şeful de cabinet şi consilier al preşedintelui UDMR.

Porcsalmi Balint îl va înlocui în funcţia de preşedinte executiv al UDMR pe Kovacs Peter care a demisionat în 4 ianuarie. „Am demisionat, miercuri, din funcţia de preşedinte executiv al UDMR, iar decizia am luat-o încă în luna noiembrie, dar am considerat de cuviinţă să duc la bun sfârşit campania electorală pentru alegerile din 11 decembrie. Cred că fiecare persoană are dreptul să facă schimbări în viaţa sa profesională şi asta fac eu, de fapt. Nu pot accepta argumentaţia că dacă cineva a intrat în politică nu mai poate face altceva bine. Mă voi întoarce acolo de unde am venit în politică, şi anume în presă. După 18 ani petrecuţi în UDMR şi 6 în prima linie a Uniunii, cred că a venit timpul unei schimbări”, a spus Kovacs.

Potrivit statutului UDMR, preşedintele executiv este numit în funcţie de Consiliul Reprezentanţilor Unionali (CRU), la propunerea preşedintelui Uniunii. CRU urmează să se întrunească sâmbăta viitoare, pe 28 ianuarie.