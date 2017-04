Ion Iliescu intervine în scandalul alegerilor din 2009: Mircea Geoană a câştigat alegerile în ţară. PSD s-a mobilizat exemplar

"Din motive asupra cărora nu vreau să speculez, a revenit în dezbaterea publică o temă veche de opt ani: corectitudinea alegerilor prezidenţiale din 2009. Spre surprinderea mea, şi în totală neconcordanţă cu realitatea, aceea de atunci, la care se adaugă amănunte necunoscute în epocă, Cosmin Guşă, patronul neconsolat al unei televiziuni suferinde, îmi atribuie mie eşecul candidatului PSD, Mircea Geoană. Afirmaţiile sale constituie o minciună, pe care nu mă sfiesc s-o consider ordinară. Faptele îi contrazic minciunile. Indiferent de rezultatul de atunci, Mircea Geoană a câştigat alegerile în ţară; votul din străinătate a schimbat rezultatul final. PSD s-a mobilizat exemplar, nu, cum afirmă Cosmin Guşă, nu s-a implicat, la sugestia mea. Da, am avut un diferend cu Mircea Geoană, la începutul lui 2005. Dar eu am o responsabilitate faţă de partid, în primul rând. Am trecut peste acel moment din 2005, deloc plăcut, şi am susţinut candidatura sa", precizează vineri, pe blog, preşedintele de onoare al PSD.

Ion Iliescu subliniază că, dacă în 2009 ar fi avut ceva de obiectat la candidatura lui Mircea Geoană, ar fi făcut acest lucru public.

"Am considerat că PSD avea nevoie de o victorie în acele alegeri, pentru a schimba cursul politicii româneşti. Acum se vede cât de păguboasă a fost victoria lui Traian Băsescu. Cei care folosesc astfel de minciuni rudimentare o fac pentru a abate atenţia de la responsabilităţile lor şi faţă de situaţia din PSD, în epocă, şi faţă de eşecul lui Mircea Geoană în alegeri. Întotdeauna alţii sunt vinovaţi; ei sunt perfecţi şi imaculaţi. Nu are rost să cer postului de televiziune Realitatea un drept la replică. N-ar înţelege ce este acela, şi oricum nu le pasă de adevăr. Mă adresez acum celor care mai au spirit critic, şi gândesc cu mintea lor. Sunt mult mai mulţi decât cred cei care şi-au făcut din minciună instrument de lucru în media", arată Ion Iliescu în postarea de pe blogul său.