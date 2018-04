INTERVIU Noul consilier onorific al Vioricăi Dăncilă: Sunt mândru că sunt prieten cu Gabriela Firea, dar nu sunt legat de niciun partid. Eu ajut România

Adevărul: Cum aţi ajuns să fiţi consilierul onorific al premierului? Viorica Dăncilă v-a propus direct funcţia?

Herman Berkovits: Probabil că Guvernul România mă apreciază pentru tot ceea ce fac. În decursul acestor ani, am creat legături între Israel şi România. Eu nu cer niciodată nimic de la români, important e să fac ceva pentru România. Am mari sentimente faţă de România: m-am născut la Târgu-Lăpuş, am terminat Facultatea de Medicină la Cluj, soţia mi-am cunoscut-o în România, cei doi copii ai mei s-au născut la Târgu Mureş. Eu şi soţia facem tot ceea ce putem să dezvoltăm legăturile între Israel şi România în toate domeniile. Funcţia de consilier onorific e o apreciere din partea doamnei premier, dar anul trecut şi domnul preşedinte Klaus Iohannis mi-a acordat Ordinul Naţional „Pentru Merit“ în grad de Ofiţer, tot o apreciere deosebită. I-am mulţumit şi personal domnului Iohannis când a fost în vizită în Israel.

Când aţi plecat din România?

Am plecat în mod legal, în 1975, în Israel, când a fost acea ieşire a evreilor din România. Am plecat împreună cu familia. Toată viaţa mi-am dorit să trăiesc în Israel şi în Ierusalim, care a fost, este şi va rămâne capitala Israelului.

Deci susţineţi mutarea Ambasadei României de la Tel Aviv la Iersualim?

Sigur că da. Ierusalimul este capitala milenară a Israelului, a poporului evreu. Noi ne-am rugat timp de generaţii să ne putem întoarce în Ierusalim. Este foarte important că preşedintele Americii, Donald Trump, a recunoscut acest fapt şi în curând va muta Ambasada SUA în Ierusalim.

Ce veţi face concret din postura de consilier al premierului Dăncilă?

Ce am făcut şi până acum. Eu sunt un medic cunoscut în Ierusalim. Sunt şi medicul personal al premierului israelian Benjamin Netanyahu, sunt consul onorific al României în Israel din anul 2015, încerc să întăresc legăturile dintre cele două ţări. În Israel locuieşte o comunitatea foarte mare de români, de cel puţin o jumătate de milion de oameni, care sunt foarte ataşaţi de România şi sunt foarte interesaţi de dezvoltarea ţării. Eu am avut şansa să ajung în postura din care pot să ajut România şi voi face tot posibilul să întăresc aceste legături.

Sunteţi prieten de familie cu Gabriela Firera şi cu Florentin Pandele?

Vă spun cum ne-am cunoscut. Doamna Firea m-a rugat să o ajut când a făcut o vizită oficială în Israel, când s-a întâlnit cu primarul Ierusalimului, cu primarul Tel Aviv-ului şi cu alţi miniştri. Eu am ajutat foarte mult la aceste întâlniri, care au fost extraordinare. Am rămas uimit de personalitatea doamnei Firea, de cum a condus delegaţia, de convorbirile care au avut loc. Şi de atunci s-a legat între noi o prietenie, ne vizităm, sunt mândru că sunt prieten cu ei ( cu Gabriela Firea şi Florentin Pandele - n.r.). Iubesc foarte mult această familie.

Aveţi vreo legătură cu consilierii israelieni ai domnului Dragnea şi ai PSD?

Nu. Nu ştiu cine sunt consilierii lor. Dumneavoastră vorbiţi de consilierii pe care i-au avut la alegeri, nu?

Da, la alegerile parlamentare.

Nu-i cunosc, nu ştiu. Vreau să precizez un singur lucru, acum, că aţi ridicat problema aceasta. Eu ajut România, să fie foarte clar. Eu ajut orice partid care este la putere. N-am nicio preferinţă pentru vreun partid sau pentru vreo coaliţie. Pentru mine este importantă România. Eu nu sunt legat de vreun partid, nu fac parte din niciun partid. Aşa cum doamna premier mă apreciază, şi domnul preşedinte Iohannis mă apreciază, şi domnul Aurel Vainer, care este preşedintele Comunităţii de evrei din România, mă apreciază, mă apreciază Facultatea de Medicină din Bucureşti, care mi-a acordat titlul de Doctor Honoris Causa, la fel ca şi Universitatea Titu Maiorescu. De asemenea, sunt foarte mândru că sunt cetăţean de onoare nu numai al Bucureştiului, ci şi al oraşului Târgu-Lăpuş.

Din această nouă postură o să veniţi mai des în România, o să vă mutaţi aici?

Nu, nu o să mă mut în România. Sunt medic, am mii de pacienţi, lucrez în fiecare zi, văd mii şi mii de bolnavi de toate vârstele. Prefer să lucrez în continuare ca medic, dar când e nevoie de mine sunt prezent cu mare dragoste faţă de România la întărirea relaţiei cu Israel.

Pregătiţi acum vreo vizită a unui oficial român în Israel?

Da.

Pentru cine?

Nu pot să vă spun deocamdată.

Va fi curând?

Da.