Grindeanu, după discuţia cu liderii europeni: Nu am primit un „to do list“. Schimbarea Codului Penal, în Parlament. Apreciez creativitatea protestatarilor

„Am avut discuţii politice specifice. S-au atins subiecte legate de Justiţie, de atragerea de fonduri europene, pe tot ceea ce trebuie îmbunătăţit, pentru că suntem rămaşi în urmă. Au fost discuţii cât se poate de deschise, în care am prezentat la zi situaţia din ţară, faptul că, în sfârşit, avem buget promulgat. Am explicat pe fiecare domeniu ceea ce ne dorim să facem. Am dorit să reafirm ataşamentul României faţă de proiectul comun european. Ne întoarcem la Bucureşti, la treabă“, a spus Grindeanu, într-o conferinţă de presă, la finalul discuţiilor cu liderii europeni.

Au urmat întrebările din partea jurnaliştilor români.

Spuneaţi aseară că veţi cere clarificări pentru raportul MCV.

Grindeanu: A fost o discuţie cu domnul Timmermans, sunt chestiuni care ţin de specialişti şi nu mai vreau să intru pe acest domeniu, dar întâresc ce spuneam aseară: ne dorim clarificarea unor termeni, astfel înctâ să atingem toate clarificările date de UE, iar vitează să fie cea potrivită, astfel încât să înlăturăm MCV-ul.

Se va încadra Guvernul îm deficitul economic ? De ce timp de 10 ani nu a cerut nimeni clarificări pe MCV?

Chestiunile legate de economie: noi, prin bugetul promulgat, ne-am propus un deficit de sub 3%. E un buget ambiţios. Ambiţia e dată şi de fonduri europene, e ambiţios să atragi mai mult decât zero, cât s-a atras anul trecut. Am spus că ne dorim să atragem 5,2 miliarde fonduri europene.

Cât despre MCV. Dacă privim recomandările de acum 10 ani şi din ultimul raport, nu sunt chiar aceleaşi. Şi România a făcut paşi din acest punct de vedere. Angajamentul pe care l-am transmis în plenul Parlamentului, îl menţin: tot ceea ce înseamnă legi pe sistemul juridic din România, pe schimbarea Codului Penal sau Codului de Procedură Penală, în urma decizilor CCR, se vor întâmpla în Parlament. Dorinţa Guvernului este să clarifice aceste aspecte pentru că vrem să înlăturăm acele obstacole care au mai rămas pentru a înlătura MCV-ul. Domnul Juncker a spus că dorinţa sa este ca România să aibă înlăturat MCV-ul înainte să termine el mandatul.

V-au cerut cineva vreo garanţie asupra modificărilor la legislaţia penală?

Dacă am vreun to do list? Nu.

Ce mesaj le transmiteţi celor care sunt în continuare în stradă?

Am urmărit toate protestele, şi când au fost zeci de mii de oameni în faţa Guvernului, şi acum, când nivelul s-a mai redus. Le respect, apreciez faptul că au fost proteste desfăşurate în ordine, apreciez creativitatea de care au dat dovadă concetăţenii noştri. Am înţeles mesajele pe care le-au transmis, de accea am luat decizia de a abroga OUG 14.Chiar dacă la un anumit moment iei o decizie care poate fi discutabilă, în momentul în care în societate apar manifestări, proteste, chestiuni pe care noi le-am avut în ţară, înseamnă că decizia ta nu a fost corectă, iar acea decizie trebuie să o retragi, iar acest lucru l-am făcut. Tot ceea ce ţine de discuţii pe acest domeniu se vor desfăşura în Parlament.

De ce a fost adoptată noaptea OUG 13?

Şedinţa a început la 8 şi jumătate, iar seara au fost la declaraţii doi miniştri. La 8 a avenit avziul CSAT pe buget. Lucrurile legate de anumite decizii politice pe care le-am luat, cred că le-am detaliat.

Premierul Sorin Grindeanu s-a întâlnit, joi şi vineri, la Bruxelles, cu mai mulţi lideri europeni, printre care preşedintele Consiliului European, Donald Tusk, şi preşedintele CE, Jean Claude Juncker. Deplasarea la Bruxelles este prima vizită externă a premierului Sorin Grindeanu de când a preluat funcţia de şef al Executivului.