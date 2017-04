Gabriel Oprea, despre noaptea alegerilor din 2009:  Anunţasem cu câteva zile înainte că dau o petrecere la mine acasă. Au fost: Dâncu, Maior, Coldea, Andronic

”Mă uit la televizor şi mă doare capul. O să vin la dumneavoastră în emsiune, să discutăm bărbăteşte. În decembrie 2009 eram parlamentar independent. Anunţasem cu câteva zile înainte că dau o petrecere la mine acasă. Au fost Vasile Dâncu, Dan Andronic, George Maior, Anghel Iordănescu. Invitaţia a fost la mine acasă la 19.30, masa a început la 20:00 şi s-a terminat la 22:30. La ora 23:00 nu mai era nimeni. A fost o simplă masă.”, a spus Gabriel Oprea la Antena 3, după care legătura telefonică s-a întrerupt.

Ulterior, Oprea a revenit şi a continuat. ”M-a bătut la cap nevastă-mea ca să intru. Nu infirm că a fost Florian Coldea. Vin marţi la dumneavoastră şi voi spune adevărul.”, a adăugat Oprea.

După precizările lui Gabriel Oprea, Dan Andronic a scris pe Facebook următorul mesaj: ”Am un singur comentariu de făcut la declaraţia lui Gabriel Oprea. Am stat în 6 Decembrie 2009, până după ora 21.00 cu Sebastian Vlădescu, Ioana, fosta soţie a lui Călin Popescu-Tăriceanu, plus nişte prieteni. Aceştia pot confirma că am văzut exit-pollurile împreună. Şi că le-am spus dinainte că va câştiga Băsescu. Vlădescu a aflat primul, conversaţia telefonică a avut loc pe balcon, de el am dat primul când m-am întors în casă. Telefonul lui Oprea a venit după ora 21.00, după anunţarea rezultatelor. Am ajuns la el in jurul orei 22.00. Gabriel Oprea nu m-a invitat niciodată la ziua lui Nicolae Onţanu, pe care nu-l prea cunoşteam. M-a chemat la el acasă. Nu este cam ciudat să fie sărbătorit Onţanu la Oprea acasă... N-am stat la nici o masă. Am intrat direct în birou. Unde se aflau Maior, Coldea şi Kovesi. Plus adjunctul lui Kovesi de la PG. Într-adevăr, era şi Vasile Dâncu”, a scris Andronic.

Generalul Dumitru Iliescu, fost director al SPP între 1990 şi 1996, a comentat şi el, tot la Antena 3, dezvăluirea lui Dan Andronic privind alegerile prezidenţiale din 2009.

”Au ajuns la mine anumite informaţii privind întâlnirea respectivă. Eu am înţeles că au fost mai multe persoane acolo, militari şi civili. Informaţia mi-a venit a doua sau a treia zi. Se discuta şi că Băsescu ar putea pierde alegerile. Au sosit şi elemente relate de alegerile din diaspora, dar nu am probe” a spus Dumitru Iliescu.