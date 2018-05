Gabriel Oprea, despre demisia lui Ponta  după tragedia de la Colectiv: „Sfatul meu a fost: nu demisiona! Am fost dezamăgit“

„Era o situaţie foarte complicată, era şi un atac politic imediat, o presiune, plus demonstraţiile de stradă care începuseră. M-am dus la Victor Ponta. M-a sunat: «Gabi, vreau să vorbesc cu tine». Cred că în jur de ora 21, eram în minister, seara dinaintea demisiei. M-am dus la el, stătea la apartament. Primea rapoarte şi el şi spunea: «Gabi, mă gândesc să-mi dau demisia, fiindcă eu cred că sunt şi nişte lucruri dirijate şi nu vreau să vină la Palatul Victoria să dea cu sticle molotov sau mai nu ştiu ce». Ai o guvernare bună, chiar aşa i-am zis, nu ştiu cine dirijează sau nu, dar eu cred că este constituţional şi legal să rămâi şi avem toate forţele necesare pentru a gestiona această situaţie. Nu cred că eşti responsabil pentru ce s-a întâmplat şi nu cred că trebuie să-ţi dai demisia. Eu cred că e o făcătură. Sfatul meu a fost: «nu demisiona, aşa este corect, aşa este legal, aşa este constituţional!». «Gabi, îţi promit - aici m-a supărat puţin - că nu fac un pas până nu te informez». A apărut Victor şi şi-a dat demisia. În acel moment, din solidaritate pentru Victor mi-am dat şi eu demisia. Puteam să mai rămân cât a mai stat guvernul. Eram la minister. Am fost dezamăgit“, a spus Gabriel Oprea pentru ştiripesurse.ro.

Şi Victor Ponta a dezvăluit detalii despre plecarea sa din fruntea Guvernului după tragedia de la clubul Colectiv şi despre rolul pe care actualul preşedinte PSD, Liviu Dragnea le-a avut atunci când a decis să îşi dea demisia.

"Eram în avion, deasupra oceanului Atlantic. A venit consilierul la mine şi mi-a zis: «Şefu, s-a întâmplat ceva rău acasă. Un accident». Gabi Oprea era la conducerea Guvernului. Am ajuns dimineaţa la Frankfurt sau la Munchen, nu mai ştiu. De la aeroport m-am dus direct la Guvern. După care, apare domnul Iohannis care s-a dus să viziteze bolnavii. De când? Nu am vorbit cu el că l-am văzut îngrijind bolnavi, care nu e caracteristic pentru domnia sa, pentru că pleca în fiecare sâmbătă din Bucureşti. Eu am discutat cu soţia şi cu mama mea, am zis că ajunge, că nu suport să aud oamenii cum strigă că sunt criminal. Cred că trebuie să fac ceva şi am luat decizia. Luni am decis, marţi am fost la Guvern, am vorbit cu 2-3 colaboratori ai mei şi seara l-am chemat pe Oprea acasă la mine: «Eu te anunţ că îmi dau demisia». Gabi a încercat să mă convingă că trebuie să rezistăm”, a spus Victor Ponta, într-un interviu pentru stiripesurse.ro.