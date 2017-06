Filmul zilei în care Mihai Tudose a fost desemnat premier de Iohannis

Conducerea PSD a decis ca urmaşul lui Sorin Grindeanu să fie tot un membru al Guvernului Grindeanu: Mihai Tudose, ministru demisionar al Economiei, cel care a deţinut acelaşi portofoliu şi în guvernarea Ponta. Cum au ajuns liderii PSD tocmai la Mihai Tudose? „Am discutat cu preşedinţii de organizaţii judeţene, iar din acele discuţii au reieşit şase nume: Mihai Fifor, Olguţa Vasilescu, Carmen Dan, Marcel Ciolacu, Adrian Ţuţuianu şi Mihai Tudose. Din diverse motive, primii cinci au declinat susţinerea din partea colegilor“, a spus Liviu Dragnea după şedinţa Comitetului Executiv (CEX). Nu a fost niciun vot împotriva lui Tudose, însă au existat patru abţineri, tocmai de la oamenii apropiaţi de Liviu Dragnea. Nu l-au girat pe Tudose preşedintele executiv al PSD Nicolae Bădălău, preşedintele PSD Olt Paul Stănescu, secretarul general adjunct Codrin Ştefănescu şi preşedintele CJ Giurgiu, Marian Mina.

Decizia lui Liviu Dragnea de a opta pentru Mihai Tudose a fost surprinzătoare chiar şi pentru unii colegi de partid, în condiţiile în care liderul PSD a pledat insistent pentru „separarea apelor între servicii secrete şi partid“, în timp ce Mihai Tudose este bănuit de strânse legături cu SRI, suspiciuni alimentate de faptul că are studii la Academia Naţională de Informaţii.

Atacat de unii dintre propriii colegi Deputatul PSD Liviu Pleşoianu a criticat nominalizarea lui Mihai Tudose pentru funcţia de premier, spunând că nu va vota noul Guvern. „Nu voi vota noul guvern, cu Mihai Tudose în frunte! Ar fi împotriva tuturor lucrurilor în care cred. Nici eu, nici cei care ne-au votat nu suntem bătaia de joc a nimănui! Este lamentabil ce s-a întâmplat azi “, a scris pe Facebook Pleşoianu, un critic vehement al implicării serviciilor secrete în politică. Propunerea PSD a fost taxată şi de partenerul de guvernare. Europarlamentarul ALDE Norica Nicolai a votat împotriva lui Mihai Tudose, rezervele sale fiind generate de „o analiză atentă“ a activităţii sale, în special „problema plagiatului“.

Întrebat, direct, dacă Mihai Tudose are “dublă comandă”, Liviu Drganea a răspuns: „A fost întrebat şi în şedinţă de Codrin Ştefănescu. Răspunsul a fost categoric nu. Am văzut şi despre mine în ultima perioadă că am fost racolat în rândurile Securităţii de generalul Coldea, în tinereţea mea“. Lia Olguţa Vasilescu a completat: „Mihai Tudose nu are dublă comandă. A dat garanţii că singura comandă pe care o are este la PSD“.

Suspiciuni de plagiat

În 2015, Centrul Român pentru Jurnalism de Investigaţie (CRJI) a dezvăluit că Mihai Tudose a plagiat o parte din lucrarea sa de doctorat. Mihai Tudose s-a apărat spunând că „erau alte vremuri”, deci alte reguli de citare. „Poate am fost şi puţin neglijent, dar era ca şi cum aş face o lucrare de geometrie: nu pot pretinde că am inventat eu Teorema lui Pitagora“, spunea Tudose în 2015. Ulterior, Mihai Tudose a renunţat la titlul de doctor, înainte să primească un verdict oficial de plagiat.

Întrebat dacă Mihai Tudose respectă criteriile de integritate cerute de preşedintele Klaus Iohannis, Liviu Dragnea a răspuns: „Au fost şi alţii acuzaţi de plagiat. Mihai Tudose nu şi-a luat acel doctorat pentru a-i folosi pentru un salariu sau nişte venituri mai mari. În condiţiile în care a apărut acea discuţie a decis să facă cerere, conform legii, să-şi retragă doctoratul şi cu asta-basta. Nu sunt specialist în doctorate, dar îmi aduc aminte că şi Victor Ponta a fost acuzat de plagiat şi a fost un premier foarte bun“.

PSD şi-a dat jos propriul Guvern tocmai pentru că n-a respectat la virgulă programul de guvernare. Însă a ales să-l propună premier pe un fost ministru din Guvernul Grindeanu, care, potrivit evaluării făcute de Darius Vâlcov, n-a implementat nicio măsură economică promisă de Liviu Dragnea în campanie. Lia Olguţa Vasilescu dă vina însă pe Sorin Grindeanu pentru nereuşitele lui Tudose. „În evaluarea care a fost făcută de partid, domnul Mihai Tudose şi-a îndeplinit toate obiectivele, dar acestea au fost blocate la premier. Este vorba de Fondul Suveran de Investiţii care este gata încă din data de 15 mai“, a declarat ministrul demisionar al Muncii.

"Îl desemnez pe domnul Tudose ca viitor prim-ministru"

Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat, luni seara, că îl va propune pe Mihai Tudose drept candidat la funcţia de prim-ministru. ”PSD şi ALDE susţin că au în continuare o majoritate în Parlament. Aceste două formaţiuni politice s-au prezentat împreună la consultări şi au înaintat o propunere, în persoana domnului Tudose”, a spus Klaus Iohannis într-o scurtă declaraţie de presă susţinută la Cotroceni.

De asemenea, şeful statului a constatat că partidele din opoziţie în principal nu au avut propuneri concrete pentru poziţia de prim-ministru şi nici nu observat existenţa unei înţelegeri politice între ele.

”Pe de altă parte, criza prin care trecem dăunează grav României, economiei româneşti, imaginii României în lume şi opinia mea este că această criză trebuie terminată foarte repede. Trebuie să avem cât se poate de repede un guvern care să încerce să rezolve problemele apărute din cauza acestei crize pornite din interiorul PSD”, a spus preşedintele.

În aceste condiţii, Iohannis a anunţat că acceptă propunerea făcută de PSD-ALDE. ”Îl desemnez pe domnul Tudose ca viitor prim-ministru care va avea discuţii în zilele următoare şi se va prezenta cu o echipă guvernamentală. Solicit partidelor parlamentare să se apuce imediat de elaborarea unei agende care permite finalizarea procedurilor parlamentare în cursul acestei săptămâni”, a mai spus Iohannis.

Siegfried Mureşan, premierul Opoziţiei

Partidele din Opoziţie, precum PNL, USR sau UDMR, au făcut mai mult act de prezenţă la Palatul Cotroceni, în condiţiile în care au venit fără o propunere pentru Palatul Victoria. Singura contraofertă a fost asigurată de PMP, care l-a propus pentru Palatul Victoria pe Siegfried Mureşan (foto), eurodeputat şi purtător de cuvânt al PPE.

Consultările de la Palatul Cotroceni au debutat cu întrevederea între preşedintele Klaus Iohannis şi liderii PSD şi ALDE, Liviu Dragnea şi Călin Popescu-Tăriceanu. 15 minute au fost de ajuns pentru liderii majorităţii pentru a-i prezenta oferta, aceştia retrăgându-se fără a da declaraţii. Ulterior, cel mai mare partid al Opoziţiei, PNL, a mers la consultări fără a avea o propunere şi pentru a anunţa că în prezent nu se bazează pe o majoritate în Parlament. „Poziţia noastră a fost aceea că PNL este oricând pregătit să-şi asume răspunderea guvernării, dar doar în baza unei majorităţi parlamentare solide, coerente. În urma discuţiilor cu alte partide parlamentare, altele decât PSD, nu s-a ajuns la o asemenea majoritate. Aşadar, aşteptăm decizia preşedintelui“, a precizat liderul PNL, Ludovic Orban.

Macron, Trudeau şi Mureşan

Pe de altă parte, USR a cerut încă dinainte de consultări retragerea propunerii lui Tudose, iar la întâlnirea cu Iohannis a precizat că formaţiunea ar intra la guvernare doar într-un Cabinet fără PSD şi dacă ministrul Justiţiei ar fi dat de ei. Pe scurt, două cerinţe greu de îndeplinit potrivit aritmeticii parlamentare.

PMP a fost singura formaţiune care a venit cu o contraofertă: eurodeputatul Siegfried Mureşan, purtător de cuvânt al PPE. „Cred că propunerea noastră reprezintă generaţia Macron (Emmanuel Macron, preşedintele Franţei – n.r.), dar şi generaţia Trudeau (Justin Trudeau, premierul Canadei – n.r.). E o propunere care să corespundă nu numai portretului-robot al lui Dragnea şi preşedintelui Iohannis, ci corespunde portretului-robot al fiecărui cetăţean român“, a declarat preşedintele PMP, Traian Băsescu. Totodată, acesta l-a avertizat pe Iohannis să nu cadă în „capcana“ lui Dragnea privind nominalizarea lui Tudose.