Drept la replică. Băsescu, despre comisia pentru modificarea Codurilor penale: Ar da şanse mai mari opoziţiei să participe la corecta modificare a codurilor

„Ziarul Adevărul alunecă deliberat în minciună?

Ziaristul Radu Eremia utilizează trunchiat intervenţia mea din Senatul României şi încearcă să construiască ideea falsă a unei alianţe antijustiţie între mine, PSD, ALDE şi UDMR. Pot înţelege interesele patronatului ziarului, dar să mistifici prin omisiune o intervenţie în Senatul României este cam mult şi nu-l onorează nici pe ziarist şi, cu atât mai puţin, ziarul. La această oră nu am stenograma intervenţiei, dar voi reda principalele idei ale intervenţiei :

1.Am cerut înfiinţarea unei Comisii Speciale comune Senat şi Camera Deputaţilor, formată din câte doi reprezentanţi ai fiecărui partid parlamentar (un senator şi un deputat). Propunerea este în conformitate cu regulamentele Parlamentului şi are avantajul că nu ţine cont de majorităţile parlamentare.

2.Comisia Specială ar trebui să-şi asume introducerea modificărilor obligatorii cerute prin deciziile CCR în CP şi CPP, precum şi modificările impuse de Directiva 343 din 2016 a Uniunii Europene, într-un termen de 30 zile. Dacă propunerea mea va fi acceptată, Comisia Specială ar avea 13 membri din care 6 din coaliţia la putere (PSD, ALDE şi UDMR), 6 de la opoziţie (PMP, USR şi PNL) şi unul de la minorităţi, ceea ce ar da şanse mult mai mari opoziţiei să participe la corecta modificare a codurilor.

Dacă veţi compara această postare cu cele relatate de Radu Eremia, veţi constata că sensul intervenţiei mele a fost complet mistificat prin omisiunile deliberate ale jurnalistului.

Sper că ziarul ADEVĂRUL va prelua postarea mea ca drept la replică.

PS - Am editat postarea la ora 09.00, după ce am găsit stenograma intervenţiei din Senat“, a scris Traian Băsescu pe Facebook.

„Adevărul“ a scris ieri că miza modificării legislaţiei penale a adus aproape de majoritatea PSD-ALDE încă doi aliaţi: PMP, partidul condus de Traian Băsescu, şi UDMR, partid aflat şi la Putere, şi în Opoziţie, în funcţie de interes.

Iată stengrama şedinţei de plen invocată de Traian Băsescu:

Domnul Traian Băsescu: Doamnelor şi domnilor senatori, Nu am o chestiune pe care să ştiu unde să o încadrez ca intervenţie. Dar aş vrea să atrag atenţie asupra unui lucru. Avem zeci de articole declarate neconstituţionale în Codul penal şi în Codul de procedură penală.

Vă rog să mă credeţi că acestea nu sunt legi care să se refere la cum creşte iarba. Sunt legi – şi

Codul penal, şi Codul de procedură penală – care vizează soarta unor concetăţeni de-ai noştri. De

aceea, vă propun – având în vedere că majoritatea încă nu are o propunere consistentă – vă propun

constituirea unei comisii speciale Senat – Camera Deputaţilor, o comisie specială echilibrată, în care

majoritatea să nu poată să-şi impună în orice condiţii punctul de vedere, însemnând, după părerea mea, câte un reprezentant din fiecare partid din Senat, din fiecare partid din Camera Deputaţilor, deci fiecare partid câte doi reprezentanţi, până la urmă, plus reprezentant al minorităţilor. Şi să purcedem la modificarea articolelor din Codul penal şi Codul de procedură penală în cel mai scurt timp, eventual, un termen de 30 de zile mi s-ar părea rezonabil.

Mai mult decât atât, avem obligaţia să introducem în legislaţia naţională Directiva nr. 343 a

Uniunii Europene, termenul de implementare în legislaţia naţională este 1 aprilie 2018, deci această

comisie, zic eu, paritară, mă rog...

Domnul Niculae Bădălău (cel care a prezidat şedinţa): Domnule preşedinte, V-aş ruga să scurtaţi. Nu suntem în ordinea de zi. Vă rog.

Domnul Traian Băsescu:Da, dar unde să vorbesc, că nicăieri în ordinea de zi nu e asta? Deci, de aceea, vă propun... Vă asigur că termin. De aceea, propun Senatului să delege Biroul Senatului ca în discuţia de mâine a Birourilor reunite să stabilească o soluţie pentru a aduce Codul penal şi Codul de procedură penală în legalitate. Vă mulţumesc, domnule preşedinte, pentru înţelegere şi dumneavoastră pentru ascultare.

Domnul Niculae Bădălău: Mulţumim domnului senator Băsescu. Eu vă propun, Grupul parlamentar al Mişcării Populare, să faceţi propunerea către Biroul permanent reunit sau nu, Biroul permanent al Senatului, procedural, şi să mergem mai departe.



Domnul Şerban Nicolae (PSD): Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, În legătură cu propunerea care s-a făcut. De principiu, suntem de acord, dar în ceea ce priveşte legislaţia penală... în ceea ce priveşte legislaţia penală avem două chestiuni de lămurit. În programul de guvernare – nu ştiu, poate l-aţi votat, că am avut nişte voturi mai mari, mai multe decât numărul matematic al parlamentarilor noştri, cei de la ALDE şi UDMR –, dar în programul de guvernare există un punct distinct pe care, probabil, unii l-au trecut cu vederea în ceea ce priveşte obligaţia de a armoniza legislaţia penală cu deciziile Curţii Constituţionale. De aceea, mi se pare firesc, având în vedere că avem un nou ministru al justiţiei, să ne lămurim în ce măsură Guvernul este în măsură să-şi asume o iniţiativă în acest sens şi care ar fi contribuţia Parlamentului, înainte de a ajunge în dezbaterea parlamentară.

De aceea, fără a... Eu am vrut să fiu constructiv, de aceea, fără a ignora propunerea dumneavoastră,

aş vrea să fiţi de acord că sunt nu numai probleme de constituţionalitate în legislaţia penală, ci sunt şi unele probleme de disfuncţionalităţi în aplicarea legii la nivelul instanţelor, care nu ţin neapărat de Constituţie, ci de proasta organizare a legii. Şi atunci, în aceste condiţii, daţi-mi voie să facem întâi nişte discuţii cu ministrul justiţiei, să vedem ce-şi asumă Guvernul în această privinţă, în aşa fel încât să existe o deplină transparenţă. Să nu ne asumăm noi meritul de a fi singurii capabili să pună în acord deciziile Curţii Constituţionale cu legislaţia penală, întrucât Guvernul, în această chestiune, ar avea un cuvânt important de spus, repet, şi pe baza programului de guvernare pe care a primit votul de învestitură. Vă mulţumesc.

Domnul Niculae Bădălău: Mulţumesc domnului senator. Nu ştiu dacă vom reuşi noi să punem de acord cât declară Curtea... cât de multe declară Curtea că-s neconstituţionale. (Domnul senator Traian Băsescu solicită cuvântul.) Vă rog, domnule preşedinte, îmi cer scuze! O dezbatere vizavi de acest subiect tot timpul este benefică. Vă rog.

Domnul Traian Băsescu: Vă mulţumesc, domnule preşedinte. De ce cred că este mai bună propunerea pe care am făcut-o eu? În primul rând, pentru că-s Traian Băsescu. (Râsete în sală.) Dar, venind la lucruri foarte serioase, trebuie să recunoaşteţi, domnule senator Şerban Nicolae, că Guvernul dumneavoastră s-a decredibilizat din punct de vedere al umblării în Codul penal. De aceea, vă propun, vă propun să daţi prioritate acestei propuneri pe care am făcut-o, dintr-un motiv simplu: am putea preveni disputele. Dacă veţi lucra pe teoria majorităţii, vă asigur că PMP-ul, probabil şi liberalii, probabil şi USR-ul, nu vor fi de acord cu propunerile dumneavoastră. Or, ceea ce eu vă propun este o soluţie a consensului pentru modificări făcute cu înţelepciune. Este tot ce am propus. Altfel, de bună seamă aveţi dreptate, dar vă rog să reţineţi că prima instituţie căreia i se adresează Constituţia când vorbeşte de obligaţia de a aduce legile în limitele constituţionale stabilite prin decizii este Parlamentul şi nu Guvernul. Guvernul poate recurge la ordonanţe de urgenţă, dar primul care răspunde de politica penală şi de aducerea la zi de corectarea articolelor neconstituţionale este Parlamentul României. Vă mulţumesc.

Domnul Niculae Bădălău: Mulţumesc domnului senator. (Discuţii în sală.)

Domnul Şerban Nicolae: Vreau să vă spun că prima temă legată de propunere era exact persoana care a făcut-o. Dar, lăsând gluma la o parte, domnule preşedinte de şedinţă, stimaţi colegi, nu aş vrea să răsturnăm lucrurile. Avem două decizii ale Curţii Constituţionale foarte recente care au stabilit exact

cine s-a credibilizat şi cine s-a decredibilizat în legătură cu aceste ordonanţe. Una este de astăzi. Şi să ştiţi că am reprezentat întregul Senat, inclusiv pe dumneavoastră. Dar aş vrea să lămurim un lucru:

obligaţia de a pune în acord legislaţia cu deciziile Curţii Constituţionale este dată Parlamentului,

pentru că Parlamentul, spre neştiinţa unora, este unica autoritate legiuitoare a ţării. Dar în ceea ce

priveşte dreptul de iniţiativă legislativă – vă rog să verificaţi, inclusiv ordinea – este dat Guvernului,

deputaţilor şi senatorilor şi iniţiativei cetăţeneşti. De aceea, eu aş vrea să nu mă joc cu majorităţile şi fiţi sigur că nu avem propuneri care să fie impuse prin vot majoritar.

Eu am prins şi vremuri când lucram împreună cot la cot şi făceam texte în Comisia juridică. Şi

constat că, din păcate, în ultimii ani, nu ştiu din ce cauză din ce model a fost preluată o anumită

procedură, totul se tranşează strict pe vot între majoritate şi opoziţie. Nu sunt de acord ca la comisii să se lucreze aşa. De aceea, ceea ce propuneţi dumneavoastră, prin o comisie, eu aş vrea să avem un material de lucru să vedem Guvernul, care nu este deloc decredibilizat – de altfel, l-am auzit chiar şi pe Preşedintele României spunând că, acum, aşa cum arată Guvernul, este mulţumit –, să vedem ce iniţiative are în această privinţă. De altfel aş fi vrut să reamintesc faptul că anul trecut, în septembrie, Guvernul Cioloş a dat o Ordonanţă de urgenţă nr. 70/2016 după Decizia nr. 405 a Curţii Constituţionale, pe care a ignorat-o, de modificare a Codului de procedură penală. De aceea, atâta vreme cât au fost paşi şovăielnici, ezitanţi în această privinţă, vă rog să fiţi de acord să implicăm atât Parlamentul, cât şi Guvernul în această chestiune. Dacă Guvernul nu înţelege să-şi asume o asemenea responsabilitate, indiferent care i-ar fi motivele, fiţi sigur că o vom face în Parlament şi ne vom asuma răspunderea. Vă mulţumesc.

Domnul Niculae Bădălău: Mulţumesc, domnule senator.

Domnul Verestóy Attila: Numai cu o propoziţie vă reţin domnilor colegi. Am ascultat toate cuvântările, multe adevăruri, foarte mare păcat că aşteptam acest discurs de la domnul preşedinte Traian Băsescu de 10 ani. (Râsete în sală, aplauze.)