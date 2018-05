Dragnea: Preşedintele şi-a luat datele economice de pe Facebook, de la #rezist. Iohannis incită la violenţă. Nu mai stăm să încasăm

RTV: Preşedintele a cerut insistent demisia premierului Dăncilă. Ce se întâmplă?

Liviu Dragnea: Nu e foarte uşor de explicat. În legătură cu atribuţiile pe politică externă. Constituţia României e clară, ea poate deranja: în România nu există nicio persoană care să aibă atribuţii exclusive pe politică externă. Au atribuţii preşedintele, Guvernul şi Parlamentul. Este pentru prima dată când un şef de stat încearcă să inducă ideea că doar preşedintele se ocupă de politica externă, Guvernul are atribuţii serioase, iar ministrul de Externe nu se află în subordinea preşedintelui. Este o reacţie născută ori din orgoiliu rănit, ori din frustrare. Atacurile care au venit la adresa premierului Dăncilă şi l-a adresa mea în legătură cu performanţele economice sunt minciuni. N-are rost să folosesc expresii care să ocolească realitatea. Şi-a luat datele economice de pe Facebook, de la #rezist. Noi avem date economice oficiale, verificabile. O să facem un inventar al tuturor declaraţiilor mincinoase. Am avut o creştere economică foarte mare. Ceea ce am hotărât noi: nu mai stăm doar să încasăm, nu mai stăm fără reacţie.

Cine pune frână?

Există la Ministerul de Externe un domn care se opune la tot ce vine de la Guvern. O să avem o analiză foarte serioasă a funcţionarilor care au blocat. Trebuie să facă toţi miniştrii o analiză foarte serioasă. Nu se poate ca în atâţi ani de zile, acte normative care ar da drumul la investiţii mari să fie blocate de anumiţi funcţionari. Dacă este o reţea, te duci cu gândul la celebrul stat paralel. Undeva trebuie să existe o coordonare, că nu se trezeşte cineva aşa să pună piedici. În toate structurile sunt oameni care pun frână pentru ca programul de guvernare să nu fie pus în aplicare. Cifrele prezentate de Iohannis sunt false. Cifrele pe care le-am prezentat noi sunt reale.

Nu v-a spus nimic preşedintele la Cotroceni?

Nu. Bună ziua! Bună ziua! Am mai avut întâlniri cu preşedintele. Ultima: cea în care am fost cu doamna premier la Cotroceni. Suntem singura ţară în care noi, Parlamentul, nu ştim ce va discuta preşedintele dacă merge undeva şi nici ce a discutat. Nu vom genera vreun atac, dar vom răspunde la orice atac, la orice manipulare.

Cum v-aţi simţit la Cotroceni?

Eu m-am simţit foarte bine. Am socializat foarte mult. Nu mi-a plăcut că veteranii n-au fost menţionaţi în discursul preşedintelui. Iohannis n-a spus că 9 mai a fost şi ziua înfrângerii Germaniei.

V-aţi simţit în nesiguranţă la Cotroceni?

Preşedintele a incitat la proteste, a fost în Piaţă, incită la violenţă, enervează foarte mult. Această atitudine poate fi un atac la siguranţa naţională.

Ce e de făcut?

Să mai fie ales o dată. Să facem aceeaşi greşeală ca în 2009, să-l alegem din nou pe Iohannis. Puterea de cumpărare a crescut în România cu 8,4%. Nu mai există un alt caz în Europa.

Simţiţi că e campanie?

El e în campanie. Noi nu suntem. Trebuie să arătăm adevărul.

Preşedintele vă reproşează că nu faceţi investiţii.

Nu putem să facem toate investiţiile pe traseul Bucureşti-Sibiu sau unde se duce Iohannis la golf.

Ce înţelegeţi secrete aţi făcut cu evreii?

Premierul României poate să meargă oriunde în lume, poate să se întâlnească cu oricine. Premierul Netanyahu este o persoană extrem de importantă în lume. Nu avem de ce să cerem aprobarea nimănui. Preşedintele ar trebui să ceară mandat atunci când merge la Consiliul European. Eu nu fac înţelegeri secrete cu nimeni. Nu l-am auzit să se refere la protocoalele secrete pe care le critică o ţară întreagă. Eu ştiu că oficialii de la Ierusalim s-au simţit jigniţi de afirmaţiile preşedintelui cum că am făcut înţelegeri secrete cu evreii. Despre acel Memorandum eu am auzit în ziua respectivă. Nu e un incident de securitate că marele jurnalist Dan Tapalagă a publicat această informaţie, pe care eu o aveam? Preşedintele era pus la curent şi despre vizita mea în Israel. Este informat unde merg, cu cine mă întâlnesc şi ce vorbesc. Mă simt ca în acvariu. Mă simt ca peştele în apă. Tot ce face Iohannis este să întârzie programul de guvernare.