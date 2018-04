Cum poate amâna Iohannis promulgarea legilor Justiţiei după ce PNL a sesizat Comisia de la Veneţia. PSD poate ignora forul european

PNL a reuşit să trimită legile Justiţiei pe masa Comisiei de la Veneţia - cel mai prestigios for european în materie de drept constituţional - cu ajutorul Consiliului Europei, instituţie care nu are legătură cu UE, ci cu respectarea drepturilor omului şi a democraţiei. Solicitarea ca legile Justiţiei să fie trimise Comisiei de la Veneţia, for care funcţionează în subordinea Consiliului Europei, a venit de la senatoarea PNL Alina Gorghiu. Decizia a fost luată de Comisia de Monitorizare, cea mai importantă structură a Consiliului, cu unanimitate de voturi. „Aşa de convingătoare a fost cererea noastră, argumentele experţilor, şi aşa de mare îngrijorarea faţă de aceste legi! Domnului Dragnea ar trebui să îi fie jenă pentru că a tot refuzat abuziv şi fără motiv ca Parlamentul României să facă această sesizare către Comisia de la Veneţia. De ce nu s-a făcut acest lucru dacă PSD susţine (fals!) că urmăreşte standarde europene şi că nu are nimic de ascuns?“, a scris Alina Gorghiu pe Facebook.

În faţa Comisiei de Monitorizare, despre legile Justiţiei au vorbit: Titus Corlăţean (PSD), Ionuţ Stroe (PNL), Simona Marcu - preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), un reprezentant al Comisiei de la Veneţia şi un expert al GRECO, grupul de state împotriva Justiţiei, care a desfiinţat, într-un raport recent, modificările operate de majoritatea PSD-ALDE la legile Justiţiei. Potrivit unor surse prezente la dezbatere, oficialii GRECO au criticat încă o dată, în termeni duri, modificările operate de PSD şi au povestit cum ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, l-a întâlnirea pe care au avut-o la Bucureşti, a avut o poziţie nuanţată cu privire la şefa DNA, iar a doua zi a propus revocarea Laurei Codruţa Kovesi. La rândul său, şefa CSM a susţinut că legile vor avea un impact negativ asupra sistemului judiciar, în timp ce reprezentantul Opoziţiei, Ionuţ Stroe, a pledat pentru expertiza şi asistenţa juriştilor europeni. Titus Corlăţean a fost singurul care a luat partea majorităţii PSD-ALDE. Degeaba.

Paşii următori

Experţii europeni vor veni la Bucureşti, unde se vor întâlni cu juriştii din Parlament, cu procurorul general, cu şefa DNA şi cu preşedintele Iohannis, apoi, în urma opiniilor adunate şi pe baza propriei expertize, vor face un raport, care va trebui adoptat de plenul Comisiei de la Veneţia, care se va întruni pe 22 şi pe 23 iunie. Calendarul este extrem de strâns, în condiţiile în care legile Justiţiei au trecut de judecata CCR şi vor ajunge pe masa preşedintelui pentru promulgare. Tot ce poate face şeful statului este să tragă de timp până la sfârştiul lunii iunie, când vom avea raportul Comisiei de la Veneţia.

Potrivit Constituţiei, Iohannis are 20 de zile să promulge legile sau să le întoarcă, o singură dată, în Parlament, pentru reexaminare. Dacă aşteaptă până în ultima zi, adică după mijlocul lunii mai, câştigă aproape trei săptămâni. Majoritatea PSD-ALDE le va trimite imediat înapoi, ignorând criticile preşedintelui. Se mai pierd câteva zile, cel mult o săptămână. Apoi Iohannis are din nou zece zile să le promulge sau să conteste legile la CCR, deşi Curtea a mai fost sesizată în două rânduri de Opoziţie. La începutul lunii iunie, Iohannis trimite legile la CCR, chiar dacă nu are nicio şansă să schimbe ceva. Dar până fixează Curtea termenul de judecată, vine data de 22 iunie când se reuneşte plenul Comisiei de la Veneţia. „Mi se pare un lucru foarte bun că liberalii au obţinut un vot pentru a sesiza Comisia“, a spus şeful statului.

Ignoranţa PSD

Florin Iordache, preşedintele Comisiei care a modificat legile Justiţiei, a reacţionat: “Comisia de la Veneţia ce să constate? Comisia de la Veneţia nu poate fi peste deciziile Curţii Constituţionale. E un demers politicianist pe care cei de la PNL l-au exportat în afara României, în condiţiile în care au văzut că nu au nicio şansă în România“. Comisia de la Veneţia nu judecă doar dacă legile sunt constituţionale, ci şi oportunitatea sau impactul lor asupra societăţii şi a sistemului judiciar. Însă decizia Comisiei de la Veneţia nu este obligatorie, aşadar PSD o poate ignora.