Constantin: Am luat act de decizia PSD. Tăriceanu: Nu am luat act, am avut o consultare

”Am luat act de decizia pe care conducerea PSD a luat-o astăzi. Am apreciat în cadrul şedinţei pe care am avut-o la sediul ALDE decizia pe care domnul preşedinte Liviu Dragnea a luat-o astăzi. Este o decizie plină de înţelepciune”, a apreciat Daniel Constantin nominalizarea de către PSD a lui Sorin Grindeanu pentru postul de prim-ministru.

”Anunţul pe care l-a făcut preşedintele PSD, Liviu Dragnea, vine după îndelungi discuţii şi consultări reciproce pe care le-am avut în cursul zilei de ieri şi de astăzi”, a susţinut, la rândul său Călin Popescu Tăriceanu.

Întrebat cum a fost până la urmă, au luat act sau s-au consultat, Tăriceanu l-a contrazis pe Constantin. ”Nu, nu am luat act. Cred că am fost foarte clar, v-am spus că am avut o consultare ieri, astăzi, înainte de a începe şedinţa pe care noi am avut-o. Ne-am consultat şi am luat o decizie în comun”, a precizat Călin Popescu Tăriceanu.

Sorin Grindeanu, preşedintele CJ Timiş este noua propunere a PSD pentru postul de premier, potrivit anunţului făcut de către Liviu Dragnea, la finalul şedinţei Comitetului Naţional Executiv.

"Am avut o discuţie adâncă, profundă în Comitetul Executiv Naţional, în care i-am rugat pe colegi să îşi spună părerea bazată şi pe discuţiile cu oamenii din judeţ. Sigur că a fost un curent în ultimele zile, şi ieri, şi azi-noapte, şi azi dimineaţă, mii de mesaje în care ne cereau să trecem la suspendarea preşedintelui. Într-adevăr, avem o armă foarte puternică reprezentată de majoritatea în Parlament, pentru că e puterea dată de popor. În acelasi timp, nu sunt iresponsabil să folosim această armă în a face rău ţării", a declarat Liviu Dragnea.

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea a anunţat că social-democraţii renunţă la propunerea Sevil Shhaideh, după ce liderul partidului a vorbit cu Shhaideh, care i-a spus că a primit ameninţări cu moartea după nominalizarea ei.

În consecinţă, Comitetul Executiv Naţional al PSD a decis să îl propună pe Sorin Grindeanu, preşedintele Consiliului Judeţean Timiş şi şef al organizaţiei judeţene.